Koronavírus: a legígéretesebb gyógyszerek

Egy friss kutatás szerint fertőzések tízezreit segített kivédeni a vuhani karantén felállítása Kínában. Részletek itt.

"Soha nem látott összefogás keretében zajlik a legtöbb fejlesztés, a munkafolyamatok és tudás gondos felosztásával az egyes országok között. Ezúttal nem egymással, hanem a járvánnyal és talán a következő járvánnyal is versenyezve. Nem arról szól a verseny, hogy ki lesz az első, hanem, hogy időben és minél több megoldást tudjon a tudomány nyújtani a járvány leküzdéséhez" - olvasható a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportja kedden este megjelent Facebook-bejegyzésében.

A világ számos laboratóriumában zajlanak vakcinafejlesztések. Fotó: illusztráció, Getty Images

A kutatók ebben kifejtik, hogy a vírusfertőzéseknek megkülönböztetjük sejten kívüli és sejten belüli szakaszait. Mindez pedig egyben kijelöli azt is, miként határozhatjuk meg a védekezési lehetőségeket. Először is blokkolható a vírus, amikor még nem jutott be az emberi sejtekbe. Ez általában védőoltással történik: a vakcina hatására szervezetünk az adott vírusra szakosodott antitesteket kezd el termelni, amelyek aztán a vírus későbbi bejutását gyorsan és célzottan képesek meggátolni. Több prototípus is készül már a világ laboratóriumaiban, ezek közül akad olyan vakcina, amely már a klinikai tesztelések fázisában jár.

Négy potenciális hatóanyag a koronavírus ellen

A másik lehetőség a vírus sejten belüli működésének megakadályozása. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesen négy olyan antivirális szert választott ki, amelyek ígéretesnek tűnnek e célból. ezek hatékonyságát egy korábban példa nélküli, világméretű teszt során vizsgálják - a programot a SOLIDARITY névre keresztelték. A WHO tehát az alábbi négy hatóanyagot jelölte meg mint az új koronavírus (SARS-CoV-2) okoztafertőzésés megbetegedés lehetséges gyógyszere.

Remdesivir: ez az antivirális szer a vírus másolását végző enzimet blokkolja.

ez az antivirális szer a vírus másolását végző enzimet blokkolja. Maláriaellenes szerek: a vírus érését befolyásolják azáltal, hogy megváltoztatják a gazdasejt bizonyos folyamatainak pH-ját, avagy savasságát.

a vírus érését befolyásolják azáltal, hogy megváltoztatják a gazdasejt bizonyos folyamatainak pH-ját, avagy savasságát. Ritonavir és lopinavir: ezek HIV-vírus ellen kifejlesztett szerek. Úgynevezett proteázgátlók - a proteázok kulcsfontosságú enzimek a vírus végső érése szempontjából. A betegség korai fázisában hatásos módszert kínálhatnak.

ezek HIV-vírus ellen kifejlesztett szerek. Úgynevezett proteázgátlók - a proteázok kulcsfontosságú enzimek a vírus végső érése szempontjából. A betegség korai fázisában hatásos módszert kínálhatnak. Béta-interferon-kezelés: a vírusfertőzés korai szakaszában adagolva segítheti a védelmet. Ritonavirral és lopinavirral kombinálva jó eredményekre lehet képes a várakozások szerint.

A pécsi kutatók mindazonáltal felhívták a figyelmet, hogy a felsorolt szereket, még ha igazolást is nyer a hatékonyságuk, otthoni körülmények között nem lehet majd alkalmazni. Toxikus anyagokról van szó, ezért szakszerű és pontos adagolást igényelnek, ellenkező esetben komoly bajt okozhatnak. Éppen ezért ezeket a gyógyszereket csak kórházi körülmények között, orvosi döntés nyomán lehet használni.

Elősegítheti-e az új koronavírus terjedését, ha beindul a szúnyogszezon? Olvassa el az nlc.hu cikkét a témáról ide kattintva!