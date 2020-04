Kudarcot vallott a koronavírus elleni gyógyszer

Ahogy arról mi is beszámoltunk, rengeteg különböző gyógyszert, vakcinát fejlesztenek világszerte az új típusú koronavírus, illetve a COVID-19 megbetegedés ellen. Ezek közül a remdesivir nevű szerhez fűzték a legtöbb reményt. A vírusellenes gyógyszert eredetileg az Ebola kezelésére fejlesztették ki, állatkísérletek viszont azóta igazolták, hogy többfél koronavírus (például a közel-keleti légúti koronavírus) ellen is bevethető. Ám most úgy tűnik, korai volt az öröm.

A remdesivir kudarcáról először az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) adott hírt csütörtökön délután, de mint kiderült, a kísérletekről készült összefoglaló jelentés véletlenül került fel a szervezet honlapjára. Ezt követően először a brit Financial Times című lap, majd az amerikai sajtó is hírt adott róla. A kísérleteket végző Gilead Sciences erre reagálva adta ki közleményét, amelyben hangsúlyozta: "sajnáljuk, hogy a WHO idő előtt publikálta a tanulmányból származó információkat. A kutatók nem adtak engedélyt az eredmények megjelentetésére".

A remdesivirt tesztelő cég szerint az volt a fő gond, hogy túl kevesen jelentkeztek a kísérletre. Fotó: Getty Images

Kevés minta állt rendelkezésre

A kaliforniai biotechnológiai cég kiemelte: az első minták túlságosan kis számúak ahhoz, hogy hasznos eredményekre lehessen következtetni. "A kísérleteket túl korán állítottuk le, mert nem volt elegendő számú jelentkező, s ez nem tette lehetővé, hogy statisztikailag érdemleges következtetéseket vonhassunk le" - fogalmaztak közleményükben.

Továbbá leszögezték azt is, hogy az első kísérletek arra engednek következtetni, hogy a remdesivir jótékony hatással lehet azokra a COVID-19-ben szenvedő betegekre, akiknél még a kór kezdeti szakaszában kezdik meg a kezelést. A kísérletben résztvevő 237 beteget két csoportra osztották. Az egyik csoportban 158 beteget kezeltek, ők kaptak remdesivirt is, míg a másik csoportban 79 beteget láttak el remdesivir nélkül.

