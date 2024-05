Egyre több gyermekorvost jelentenek fel oltásellenes szülők

A szakember annak kapcsán nyilatkozott az InfoRádiónak, hogy jelenleg is folyamatban van egy felmérés, amely az oltásellenesség hazai helyzetét hivatott felmérni a házi gyermekorvosi praxisokban. Egyre több gyermekorvost jelentenek fel ugyanis szülők amiatt, mert nem adnak mentesítést a kötelező védőoltások alól. Havasi szerint az oltásellenes lobbi súlyos károkat okozhat, és mára már nem csupán egy-egy elszigetelt esetről van szó.

A gyermekkori védőoltások súlyos fertőzésekkel szemben nyújtanak védelmet. Fotó: Getty Images

Ezzel együtt az MGYT főtitkára szerint a hazai átoltottsági arány világviszonylatban is nagyon jónak mondható olyan betegségek kapcsán, amelyek a múlt század elején még magas csecsemőhalálozást okoztak itthon. Hozzátette azonban, hogy „rendre megjelennek olyan valóságtartalommal nem bíró állítások”, amelyek egyedüli célja, hogy eltántorítsák a szülőket gyermekük beoltatásától. Leszögezte, e híresztelésekkel ellentétben nem igaz, hogy a kötelező védőoltások autizmust vagy bármiféle maradandó károsodást okoznának a kicsiknél, ahogy az sem, hogy a túl sok oltás megterhelné az immunrendszerüket.

Kitért rá, egyes szomszédos országokban nem olyan jó az átoltottság helyzete, mint nálunk. Emiatt viszont itthon is előfordulhatnak behurcolt fertőzések. Mivel évtizedek alatt az oltások nyújtotta védelem meggyengülhet, ezért a behurcolt kórokozók mind a nagyon fiatal, még oltatlan csecsemők, mind az idősebb korosztály körében súlyos megbetegedéseket válthat ki. Példaként említette a szamárköhögést, amely az utóbbi időben több európai országban is járványosan terjed, illetve Magyarországon is a korábbiaknál több gyermeket fertőzött meg idén.