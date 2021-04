Koronavírus: több mint 9 ezer új fertőzött itthon - részletek!

A vírus nem foglalkozik azzal, hogy húsvét van, ezért mindenki ünnepeljen a lehető legszűkebb családi körben - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos pénteken a közmédiának nyilatkozva. Kiemelte, a koronavírus-járvány továbbra is súlyosan zajlik, még mindig magasak a megfertőződéseket, valamint a súlyos megbetegedéseket és az elhalálozást mutató adatok, noha "stabilizálódni látszanak". Az országos tisztifőorvos szerint ha a lakosság kellő fegyelemmel "kibírja" a húsvétot, akkor a járvány a közeljövőben tetőzhet, amit az esetszámok lassú csökkenése követhet. "Sokkal kevesebb van előttünk, mint mögöttünk" - fogalmazott.

Egy pedagógus megkapja a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájának első adagját a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban Székesfehérváron. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Minden oltóanyag egy életet ment

Müller Cecília megerősítette, hogy az oltásokat minden elé helyezik, ezért az oltópontok húsvét alatt is folyamatosan működnek. Fontosnak nevezte, hogy az időponttal rendelkezők az ünnep alatt is vegyék fel az oltást, hiszen "minden oltóanyag egy-egy életet, egészséget ment". A tisztifőorvos felidézte, hogy a WHO főigazgatója pénteken elismeréssel nyilatkozott a magyar oltórendszerről, amelynek köszönhetően mostanra minden ötödik állampolgár megkapta az első vakcinát, több mint 860 ezren pedig már a második oltáson is túljutottak és teljesen védettnek minősülnek. Aláhúzta, Magyarország valóban jól áll az oltásokkal, de mindaddig nem lesz elégedett, amíg a beoltottság magas arányának köszönhetően meg nem tudják állítani a járványt.

Egy ember negyedóra alatt másik 3-at fertőzhet meg

Szólt arról is, hogy a koronavírus természeténél fogva képes gyorsan változni, ezért sok mutáció fordul elő, azonban a Magyarországon engedélyezett vakcinák minden jelenlegi variánssal szemben védelmet nyújtanak. Hangsúlyozta, a brit mutáns fertőzőképessége, súlyos megbetegítőképessége sokkal nagyobb, mint az eredeti, úgynevezett vad vírusé, emiatt több a fertőzött és közülük többen kerülnek kórházba. Egy fertőzött negyedóra alatt három másik embert is megfertőzhet egy helyiségben tartózkodva - mondta Müller Cecília, éppen ezért rendkívül fontosnak nevezte a higiénés óvintézkedések betartását. A tisztifőorvos azt mondta, jelenleg a fiatalok körében is sok a súlyos beteg, ami egyrészt azért is lehet, mert a 65 év felettiek 80 százaléka már kapott legalább egy oltást, másrészt ez a mutáció fogékonyabb a fiatal, munkaképes korosztályra. Hozzátette, a cukorbetegség és a kóroselhízástöbbletkockázati tényezőt jelent más alapbetegségekhez képest.

Április 13-án Magyarország elérheti a hárommilliós átoltottságot, ami újabb lehetőséget ad majd, hogy az emberek visszatérjenek vagy közelítsenek korábbi életükhöz - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Hogy milyen fontos dátumokat árult el a miniszterelnök, azt ide kattintva megtudhatja.