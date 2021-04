Koronavírus: húsvétkor is behívhatnak oltásra

Koronavírus: így hat az oltás, ha átestünk a fertőzésen - részletek!

Húsvétkor is nyitva lesznek a kórházi oltópontok, a háziorvosok így ezekbe, valamint a kijelölt szakrendelőkbe is küldhetnek oltásra várókat a hosszú hétvégén - olvasható az elektronikus levélben, amelyet György István, az országos oltási munkacsoport vezetője a budapesti háziorvosoknak írt. György István közölte, hogy a szakrendelőkről a fővárosi oltási munkacsoport tájékoztatja a háziorvosokat. Hozzátette, hogy a Moderna vakcináját várandós kismamák is megkaphatják. Az oltási munkacsoport vezetője a levélben köszönetét fejezi ki a háziorvosoknak a részvételükért Magyarország eddigi legnagyobb oltási programjában.

Vörös Krisztina neurológus szakorvos Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinát ad be egy páciensnek a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházban Kecskeméten. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

A levélben hangsúlyozza, hogy a háziorvosoknak is köszönhető az uniós átlagot jelentősen meghaladó magyarországi átoltottsági arány, a járvány megállítása azonban további erőfeszítéseket igényel. Az a háziorvos, aki az ünnepi hétvégén vállalja az oltási munkát, napi 80 ezer forint kiegészítő díjazásra jogosult - emlékeztetett a levélben György István.

