Koronavírus: ezért óriási baj a brit mutáns elterjedése

Koronavírus: főként ebben a korcsoportban terjed most - kattintson!

Megdöbbentő felfedezésre jutottak a magyar tulajdonú Neumann Labs diagnosztikai labor szakértői, miután több mint 1500 PCR-teszt adatait elemezték. Azt látták ugyanis, hogy a brit variáns által fertőzött személyek szervezetében 10-20-szor több vírus van jelen, mint az új típusú koronavírus kezdeti, Kínából indult változata által megbetegedett emberek esetében. Mivel a jelenlegi tudományos állásfoglalás szerint a betegek szervezetében mérhető vírusmennyiség egyenesen arányos a betegség súlyosságával, feltételezhető, hogy a harmadik hullámban azért kerül egyre több ember - köztük fiatalok is - kórházba, mert a nagyobb vírusmennyiséggel szemben védtelenebbek vagyunk.

Akár hússzor több vírus mutatható ki a brit mutánssal fertőzötteknél. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Nagyobb vírusterheléssel jár

"A nukleinsav-alapú PCR-teszt nemcsak elképesztő hatékonysággal képes fertőzések kimutatására, de egy hatékony, vírusterhelést mérő módszer is. Magyarán nem csak azt mutatja ki, hogy valaki fertőzött-e, hanem azt is, hogy feltehetőleg mennyi vírus van a szervezetében" - ismertette Nyíri Miklós, a laboratórium ügyvezetője. Még az is elképzelhető, hogy azért fertőzőbb a brit variáns nagyjából 50 százalékkal, mert a betegekben egyszerűen több koronavírus termelődik, így könnyebben tudják átadni azt - jegyezte meg.

Ez a variáns vált dominánssá

A szakember elmondása szerint az utóbbi időben a náluk elvégzett napi 3000 PCR-tesztből a pozitívnak bizonyult minták 95 százalékában már a brit koronavírus-variánst azonosítják. "Sajnos már teljesen egyértelmű az is, hogy ez a mutáció vált a dominánssá" - jelentette ki. Hozzátette, hogy a még veszélyesebb, úgynevezett dél-afrikai variánsból eddig mindössze néhány esetet találtak.

COVID-19: veszélyesebb a szaglászavar, mint hinnénk - olvassa el a részleteket!