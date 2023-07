Rájuk még mindig óriási veszélyt jelent a COVID-19

A hematológiai betegek még mindig fokozottan veszélyeztetetteknek számítanak a koronavírus-fertőzés szempontjából, hiszen eleve legyengült immunrendszerük miatt a COVID-19 sokkal nagyobb eséllyel válhat súlyossá náluk. Ráadásul ezeknek a betegeknek rendszeres kórházi kezelésre van szükségük, az egészségügyi intézményekbe való rendszeres bejárás pedig fokozott kockázatot jelent.

„A hematológiai betegségek a vérképző rendszer megbetegedését jelentik, amely a többi között az immunrendszer működéséért is felelős. Ide tartoznak a leukémiák, a limfómák és a myeloma multiplex. Ezek a betegségek majdnem az összes esetben olyan immunhiánnyal járnak, amelyek egy fertőzés lezajlását – akár vírusról, akár bakteriális vagy gombás fertőzésről van szó – lényegesen hosszabbá, súlyosabbá vagy akár életveszélyessé is tehetik. Emellett számos hematológiai betegség kezelése is úgy zajlik, hogy ezt a kedvezőtlen tendenciát tovább rontja; példa erre a csontvelő-átültetés vagy a kemoterápia, amelyek előszőr legyengítik a beteg szervezetét, és csak a kezelést követő első, kritikus időszak után erősödik meg a beteg védekezőrendszere” – mutatott rá dr. Bátai Árpád hematológus szakorvos, a Fejér Megyei Szent György Kórház osztályvezető főorvosa.

A hematológiai betegek fenyegetettsége még ma is jelentősebb az átlagosnál. Fotó: Getty Images

Hogyan lehetnek nagyobb biztonságban a hematológiai betegek?

A szakember szerint el kell fogadni azt a tényt, hogy ezen betegségek esetében fokozott elővigyázatosságra van szükség. Családi látogatás, orvosi kontrollvizsgálat vagy bármilyen társasági esemény előtt át kell gondolni, megéri-e vállalni a kockázatot az adott helyzetben. Mérlegelni kell továbbá az oltás lehetőségét – még akkor is, ha valaki fél a mellékhatásoktól.

Épp az oltás adhatja meg a biztonságot egy olyan vírussal szemben, amely talán erősebb, mint a beteg szervezete” – mutatott rá dr. Bátai Árpád.

Fontos tudni, hogy akár járványhelyzet van, akár nincs, a hematológiai betegek minden egyes alkalommal kötelező koronavírus-szűrésen vesznek részt a kórházi kontrollt vagy kezelést megelőzően. Ez elsősorban azért történik, hogy az esetlegesen fertőzött páciensekről a vírus ne terjedhessen tovább, és ne veszélyeztesse a többi beteget. De természetesen ez a szigor nemcsak a betegek, hanem az orvosok védelmét is biztosítja, hiszen ha ők megbetegszenek és időlegesen kiesnek a gyógyításból, az mindenkinek veszteség. „A hematológiai betegeknél azért is hagytuk meg ezeket a járványhelyzet alatt érvényben lévő, szigorú szabályokat a járványhelyzettől függetlenül, mert egyes kezelések, immunterápiák – elsősorban a B-sejt-ellenes terápia és az őssejt-transzplantáció – a beteg eleve gyenge immunrendszerét ideiglenesen még tovább gyengítik.”

Védőoltásból minél több, annál jobb

Fontos, hogy a hematológiai betegek a lehető legtöbb védőoltást beadassák maguknak. Ez főként a krónikus, hosszú lefolyású betegségben szenvedő pácienseknél lényeges, hiszen náluk várhatóan gyorsabban csökken majd az az immunitás, amelyet egyetlen oltás nyújt nekik. A megfigyelések szerint a harmadik oltás egy hematológiai betegnél 20-30 százalékkal növeli a védettséget a második oltáshoz viszonyítva.

Persze van olyan eset is, ahol a kezelés kizárja az oltást. Ilyenkor az orvosnak kell mérlegelnie, hogy melyik jelenti a kisebb kockázatot: az oltást mellőzése és a kezelés folytatása, vagy a kezelés átmeneti felfüggesztése az oltás beadatása érdekében.

Hogyan csökkenthető még a kockázat?

„Szerencsére a technikai fejlődés is a betegek biztonságát támogatja: ilyen például az EESZT (Elektromos Egészségügyi Szolgáltatási Tér) és az egyre több orvosi területen digitálisan elérhető leletek, adatok, valamint azok az új, kórházi látogatást nem igénylő terápiás módszerek, amelyek az infúziós terápiákat helyettesíthetik, és sok esetben hasonló hatékonyságot tudnak biztosítani. Mindezeknek köszönhetően sok esetben szükségtelenné vált a személyes találkozás, a konzultációkat, sőt a kezelések egy részét távgyógyászatban is le tudjuk bonyolítani” – ismertette a szakember.

A szigorú izolálási és dezinfekciós szabályok a hematológiai betegen mindennapjainak részévé váltak. Ezek – ugyanúgy, mint a járvány kitörésekor – a betegek közeli hozzátartozóira és a legenyhébb felső légúti megbetegedésekre is vonatkoznak. Fontos kiemelni, hogy kizárólag a betegek és az orvosok szoros együttműködése és a prevenciós intézkedések betartása teszi lehetővé a koronavírus-fertőzés kontroll alatt tartását, valamint azt, hogy a hematológiai betegek most is ugyanazokban a korszerű terápiákban részesülhessenek, mint a COVID-19 megjelenése előtt.