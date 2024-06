Ijesztő, mit okozhat a tetoválás

Bár a kutatók már korábban is sejtették egyes tetováló tinták potenciálisan rákkeltő tulajdonságait, most először konkrétan is sikerült megerősíteni az összefüggést: 21 százalékkal megnövekedett a limfóma kockázata a tetovált embereknél – számolt be a svédországi Lund Egyetem kutatásának eredményéről a Medical News Today.

Veszélyei is lehetnek egy ilyen döntésnek. Fotó: Getty Images

Az első 2 évben 81 százalékkal nagyobb a kockázat

1398 limfómás és 4193 egészséges embert vontak be a vizsgálatba, amiből végül az is kiderült, hogy a tetoválás mérete nem igazán befolyásolja az eredményeket, vagyis már egy kis méretű minta is növelheti a rákkockázatot. Ráadásul a tetováltaknál a varratást követő két évben 81 százalékkal magasabb volt a kockázat, mint azok esetében, akiknek nincs tetoválásuk. Ez a kockázat a tetoválást követő 3-10 évben folyamatosan csökkent, mígnem 11 év elteltével 19 százalékkal jelentett magasabb kockázatot. Összességében a tetovált résztvevőknél 21 százalékkal volt magasabb a limfóma kockázata a kontrollcsoporthoz képest. A két betegség, amelynek kockázata a legnagyobb mértékben megnövekedett, a diffúz nagy B-sejtes limfóma és a follikuláris limfóma volt.

A tünetek nem jellegzetesek: az izzadás, a láz, a megnagyobbodott nyirokcsomók többféle kórra is utalhatnak. S bár nem kell azonnal rosszra gondolni, ha a nyirokcsomó-duzzanatok nem múlnak, esetleg nagyobbodnak, részletesebb kivizsgálásra van szükség. Tudj meg többet a limfómáról!

„A szervezet megpróbálja eltávolítani a tinta részecskéit, hiszen idegen anyagnak érzékeli, aminek nem kellene ott lennie. Kimutatták, hogy ez a folyamat a pigmentet a nyirokcsomókba szállítja, és ott tartósan elraktározza” – mutatott rá Christel Nielsen docens. A kutatás vezetője azt is elmondta: céljuk volt azt megérteni, hogyan befolyásolja egészségünket a potenciálisan mérgező vegyi anyagok állandó tárolása.

A portál egy onkológus véleményét is közölte a kutatással kapcsolatban. Dr. Wael Harbot szerint a megfigyelt különbségek valójában az életmódbeli tényezőknek tudhatók be. „A tetováltakkal gyakrabban kapcsolatos életmódbeli tényezők (egyebek mellett a dohányzás és a kábítószer-használat) szintén hozzájárulhatnak a megnövekedett kockázathoz” – fogalmazott. Az eredmények alátámasztásához tehát további kutatásokra lesz szükség.