Bajok, melyeket háziállatok okoznak

A betegségek állatokról emberekre terjedése, a zoonózis nem ismeretlen, sőt nem is kifejezetten különös jelenség. Az lenne a különös, ha ez alól éppen a házi kedvencek képeznének kivételt. Íme hét betegség, amelyet a velünk élő állatoktól is könnyen elkaphatunk.

Szalmonella

Általában a szalmonellára úgy gondolunk, hogy nyers tojástól vagy nem eléggé átfőtt, átsütött húsoktól kaphatjuk meg, és nem igazán számolunk vele, hogy a házban vagy a ház körül élő állatok is közvetíthetik a kórokozókat. A szalmonellabaktérium a gyomor-bélrendszerben él. A szalmonellózissal megfertőződött állatok ránézésre egészségesek, de ürülékükben ott lesz a kórokozó. Ezzel pedig beszennyezhetik magukat, például a szőrzetüket. Aki nem mos kezet a fertőzött állat megérintése után, a baktériumok könnyen megfertőzhetik. A kockázat csökkentése érdekében az állatokkal vagy az ürülékükkel való érintkezés után mindig alaposan kezet kell mosni.

Tinea

A bőrfelszíni gombás fertőzést össze lehet szedni úszómedencében, szennyezett bútortól, de fertőzött háziállatoktól is. Afertőzésjellegzetes vöröses gyűrűt rajzol a bőrre - a háziállatokéra is. Továbbá viszkető, vörös vagy pikkelyes foltok is megjelenhetnek, és akár hólyagosodás is. Ha a fertőzés a fejbőrt támadja meg vagy az állatok szőrrel borított testrészeit, akkor kopasz foltok is kialakulhatnak. Szerencsére a betegség általában jól reagál a helyi kezelésre.

Elég egy kis figyelmetlenség, és jönnek a bajok

Macskakarmolási láz

A macskák mintegy 40 százaléka hordozza azokat a baktériumokat, amelyek életük bizonyos pontján ezt a fertőzést okozzák. Az emberek úgy kaphatják meg, hogy az állat egy játékos (vagy kevésbé kedves) harapással, karmolással megsérti a bőrt, vagy megnyal egy nyílt sebet. Néha a macska karmolása után előfordulhat, hogy a seb feldagad és bevörösödik. Ezenkívül enyhe influenzaszerű tüneteket is tapasztalhat a beteg, de súlyosabb állapot nem alakul ki. A fertőzés megelőzése érdekében kerülni kell az olyan játékot a macskával, amelynek karmolás vagy harapás lehet a vége. A macskát meg kell szabadítani a bolháktól, és alaposan, meleg vízzel és szappannal le kell mosni minden karmolást.

Lyme-kór

A Lyme-kórt a házi kedvenceken élősködő kullancsoktól lehet elkapni. A paraziták szabadtéren könnyedén ráakaszkodhatnak az állatokra, és sokáig elrejtheti őket a szőrzet. A Lyme-kór kezdetben szinte semmiféle tünetet nem okoz. De aztán megjelenhet a bőrön a jellegzetes vörös kör alakú folt, illetve láz vagy izom- és ízületi fájdalmak is felléphetnek. Mindenképpen szükséges orvosi kezelés. Mivel a kullancsok elsősorban a magas fűvel borított mezőkön találnak rá a gazdaállatokra, ezeket a helyeket különösen tavasszal és nyáron érdemes elkerülni. Hazaérve pedig át kell nézni az állat bőrét, szőrzetét élősködők után kutatva, amelyeket azonnal el kell távolítani.

Férgek

Mivel az állatok gyakran a szájukba vesznek mindenféle dolgokat - még ha csak vizsgálódási célzattal is -, könnyen az emésztőcsatornájukba juthatnak a bélférgek petéi, ahonnan aztán a széklettel peték és lárvák távoznak. Az állatok által a közelünkbe hurcolt bélférgeket úgy is össze tudjuk szedni, hogy mezítláb kimegyünk a kertbe. A lábra tapadó paraziták átfúrják magukat a bőrön, és bejutnak a szervezetbe. De az is lehet, hogy az állat simogatása után a kézre tapadnak, onnan pedig szájon át fertőznek. A férgesség elsősorban a fejlődő országokban okoz komoly közegészségi problémát, de fejlettebb régiókban, így nálunk is előfordul.

A HEV vírus transzmissziójának módja megváltozott. Újabban állatról emberre is átterjedhet, azaz zoonozist okozó ágensként is számon kell tartani. A vírusgazda leggyakrabban a sertés. A nem megfelelően kezelt húskészítmények fogyasztása vagy a sertésürülékkel való kontaktus során a vírus az emberbe jut. Részletek!

Toxoplazmózis

Ez az állatbetegség akkor fordul elő emberben, amikor mikroszkopikus paraziták jutnak át a szervezetbe a háziállatokból, különösen a macskákból. A betegség enyhe influenzaszerű tüneteket okozhat, de súlyosabb szövődményekkel járhat terhes nőknél. Ezzel a betegséggel szemben a fő szabály a megelőzés. A macskaágyat naponta meg kell tisztítani, szükség szerint kesztyűt használva, és kerülendő a közvetlen érintkezés az állati ürülékkel. Kertészkedés után is fontos az alapos kézmosás. A terhesek pedig hagyják másra a házi kedvencek tisztogatását.

Veszettség

A veszettség az egyik legveszélyesebb betegség, amely állatról emberre átterjedhet. A veszettség vírusa mind az állatok, mind az emberek esetében a központi idegrendszert támadja meg, amely végzetes. A veszettség megelőzése érdekében szemmel kell tartani a háziállatokat, el kell látni őket a betegség elleni védőoltással, és érdemes tartózkodni a kapcsolattól a vadon élő állatokkal.

Forrás: askdrmanny.com