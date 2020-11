A felvételen Orbán Viktor kérdésére Szijjártó Péter közölte, hogy a tárgyalások az orosz koronavírus-vakcina ügyében állnak a legjobban. A Szputnyik nevű oltóanyag szerdán megkapta a félidei jelentést, és a szernek 92 százalékos hatékonyságot igazoltak - ismertette.

Az a fontos, hogy legyen többfajta vakcina - véli Orbán Viktor miniszterelnök.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Hamarosan érkeznek az első adagok

Orbán: "nekünk minden élet számít"

A külügyminiszter beszámolt arról is, hogy az orosz fél másfél héten belül tudja küldeni az első mintát a laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez. Korábban pedig úgy nyilatkozott, hogy január második felében már megindulhatnak a nagymennyiségű szállítások is az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcinából. A miniszter egyébként pénteken az orosz ipari és kereskedelmi miniszterrel egyeztet. A tanácskozáson részt vesz az a magyarországi vállalat is, amely jelenleg más vírusok, köztük influenza elleni oltóanyagot gyárt.

Kínai oltásunk is lesz

Kínában három cég is fejleszt védőoltást a COVID-19 ellen. A magyar fél a kínai állami gyártóval írt alá szerződést. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor jelezte, hogy Magyarország a nyugati vakcinák esetében sem áll rosszul, tehát "ez nem vagy-vagy, hanem és", az ország ugyanis mindenhonnan tud majd fogadni oltóanyagot.

