Orbán: "nekünk minden élet számít"

A miniszterelnök véleménye szerint a kormány jó ütemben, és kellő pontossággal hozta meg a koronavírus-járvány miatt szükséges szigorító intézkedéseket. Ezeknek köszönhetően pedig most már 99 százalék feletti az esélye annak, hogy az egészségügyi rendszer működőképes marad, és minden magyar megkapja a tisztességes ellátást.

Önkormányzati tájékoztatótábla Hajdúböszörményben. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Megbénult volna az egészségügy

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, szerdától számos újabb szabályt vezettek be a koronavírus elleni küzdelem jegyében. "Ilyen döntéseket hozni akkor kell, amikor már valóban fenyeget bennünket az egészségügy megbénulásának veszélye" - jelezte Orbán Viktor. Mint mondta, a matematikusok becslése szerint kijárási tilalom és más szigorítások nélkül, a jelenlegi orvosi és ápolói létszám mellett vészesen megközelítették volna azt a határt - "vagy be is szakadt volna a födém" -, amelynél még szakszerűnek mondható az ellátás az egy orvosra és ápolóra jutó betegek száma alapján. Jelenleg 6690 koronavírus-fertőzött van kórházban, közülük 518 lélegeztetésre szorulnak.

"A vakcina már a horizonton van"

Az új típusú koronavírus elleni vakcina ügyében Orbán Viktor jelezte, hogy elsőként az egészségügyi dolgozókat fogják beoltani, mert ők is veszélyben vannak, és rájuk van most a legnagyobb szükség. Mint mondta, az oltás nem lesz kötelező, azok pedig, akik beoltatják magukat, majd eldöntik, melyikben bíznak: az amerikai, az orosz vagy a kínai fejlesztést. "A vakcina már a horizonton van, néhány hetet kell még kibírni", még ha az elején csak kisebb mennyiségben is érkezik - emelte ki, és egyúttal arra kérte az embereket, hogy tartsanak ki addig, amíg a vakcina meg nem jön.

