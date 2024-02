Agyi szivárgás felelhet a Covid utáni agyködért

A dublini Trinity College kutatói arra voltak kíváncsiak, hogy a koronavírus-fertőzés vajon károsítja-e az agyi ereket. Vizsgálatukba 32 olyan pácienst vontak be, akik még a világjárvány első hullámában fertőződtek meg a vírussal. Nemrég publikált eredményeikről a New York Post is beszámolt.

Fény derült a gyakori elhúzódó panasz okára. Fotó: Getty Images

Gyakori elhúzódó panasz az agyi köd

A megvizsgált 32 alany közül 10-es teljesen felépültek a COVID-19 után. A fennmaradó 22 személy azonban sokáig – legalább 12 hétig – küzdött a fertőzés hosszú távú hatásaival, például krónikus fáradtsággal, légszomjjal és ízületi fájdalommal. A 22 hosszú COVID-os beteg felét az úgynevezett „agyi köd” is érintette, amely feledékenységgel és koncentrációs nehézségekkel jár együtt.

A résztvevőket kontrasztanyagos MR-vizsgálatnak vetették alá, hogy feltérképezzék az agyi ereik állapotát. A tudósok azt látták, hogy az agyi köddel küzdött személyeknél kimutathatóak voltak az úgynevezett vér-agy gát szivárgásának jelei. A vér-agy gát az agy anyagcseréjét szabályozza, szivárgása esetén pedig tompasás és feledékenység lép fel. A kutatók bizonyították, hogy a teljesen felépült fertőzöttek, valamint az agyköd nélküli hosszú COVID-osok MR-felvételén nem látszik szivárgás.

A koronavírus fertőzöttek agyában akár évekkel a betegséget követően is kimutatható a kognitív károsodás.

Célzott terápiához vezethet el a felfedezés

A kutatóknak elsőként sikerült kimutatniuk, hogy a hiperaktív immunrendszerrel rendelkező emberek agyában szivárgó vérerek lehetnek a hosszú COVID részeként jelentkező agyi köd fő okai. Ez az információ azért különösen lényeges, mert a kiváltó okok megértése hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben célzott terápiák is elérhetővé váljanak az agyköddel küzdők számára.

A pontosabb információkhoz azonban újabb kutatásokra is szükség van. Főként azért, mert az említett vizsgálat résztvevői még az új típusú koronavírus első, eredeti törzsével fertőződtek meg, és akkor még a védőoltás sem volt elérhető a COVID-19 ellen. Ki kell tehát deríteni, hogy az újabb variánsok, illetve a vakcinák által kialakított immunitás milyen módon befolyásolta az agyi erek állapotát.