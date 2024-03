Két óra alatt beférkőzik az agyba a műanyag

A műanyagok és egyéb kemikáliák elterjedésével a környezet szennyezésén túl saját egészségünket is számtalan módon veszélyeztetjük. Ennek egyik kritikus eleme agyunk károsítása, amely akár mentális állapotunkat is hátrányosan befolyásolhatja – írja a Greendex.

Az agyban is kimutatták a műanyagrészecskéket. Fotó: Getty Images

A vér-agy gát sem képes megállítani

Agyunk egyik legfontosabb része az úgynevezett vér-agy gát, amelynek elsődleges feladata a káros anyagok központi idegrendszerbe történő bejutásának megakadályozása, miközben az agy számára nélkülözhetetlen tápanyagokat és egyéb hasznos anyagokat átengedi. Az itt található, egymással szorosan összekapcsolódó sejtekből álló hálózat lényegében amolyan védőbástyaként funkcionál agyunkban, megőrizve annak épségét. Éppen ezért is rémisztő, hogy ezen a gáton már a műanyagok is képesek lehetnek átjutni.

Egy friss osztrák kutatás felfedte, hogy egerek esetében a nanoműanyagok (amelyek átmérője 0,001 milliméternél is kisebb) a szervezetbe jutástól számított két órán belül az agyban is megjelentek.

A kísérlet során polisztirol (PS) részecskéket tartalmazó vizet adtak az egereknek. A polisztirol megtalálható sok étellel érintkező tárolóban is, tehát mi magunk is sokszor bevisszük szervezetünkbe. A műanyagok számtalan fajtája lehet jelen testünkben itt-ott, például a vérünkben, létfontosságú szerveinkben, de még az anyatejben is.

Ez már önmagában is ijesztően hangzik, de a műanyagok bejutása az agyba további gondokat is okozhat. A vér-agy gáton átjutva ugyanis ezek a részecskék gyulladást válthatnak ki az agyban, ami hosszú távon neurológiai elváltozásokhoz vezethet, így például növelheti az Alzheimer- vagy a Parkinson-kór kialakulásának kockázatát.