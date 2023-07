Agyköd: 10 évet is öregíthet a Covid

Nem ritka, hogy hónapokkal, vagy akár évekkel a koronavírus fertőzést követően a kognitív képességek romlásáról számolnak be az érintettek. Ezeket a tapasztalatokat most a Kings College London új kutatása is alátámasztotta. Kiderült, hogy az agyi deficit a betegség súlyosságával együtt nő, tehát akinek légzéstámogatásra vagy gépi lélegeztetésre is szüksége volt, annál tapasztalták a legnagyobb agyi eltérést – írja az IFL Science.

A gondolkodás, az emlékezés is sérülhet. Fotó: Getty Images

Akár 2 évvel a fertőzést követően is kimutatható

A legújabb kutatások eredményei azért figyelemreméltók, mert a hosszú Covid-ra vonatkozó eddigi kutatások viszonylag kevés résztvevővel, sokkal rövidebb távú nyomonkövetést tudott megvalósítani. Ráadásul a korábbi tanulmányok egyike sem vizsgálta a COVID-pozitív eseteket és a negatív kontrollcsoportot, illetve azt, hogy a hosszú COVID-ből való felépülés a kognitív teljesítmény javulásához is vezet-e. A mostani kutatás során azt vizsgálták, hogy a Covid-19 hatással volt-e a résztvevők kognitív teljesítményére, egyebek mellett a munkamemóriájukra, a figyelmükre, illetve a gondolkodásukra.

A legrosszabb eredményeket azok érték el, akikre legnagyobb hatással voltak a koronavírus tünetei 12 vagy több héten keresztül. Ők olyan mértékű kognitív károsodás jeleit mutatták, ami tíz évnyi öregedésnek felelt meg. Ráadásul nem értek el szignifikánsan magasabb pontszámot a második tesztelés során sem, amire kilenc hónappal az első tesztelés, és két évvel a Covid fertőzés után került sor. A kutatók azt találták, hogy azok a résztvevők, akik úgy érezték, hogy teljesen felépültek a Covid-19 fertőzésből, hasonlóan teljesítettek, mint azok, akik nem kapták el a vírust.

Az okokat még vizsgálják

"Eredményeink alapján akik a Covid-19 fertőzést követően hosszú távú tünetekkel élnek együtt, azoknál a betegség olyan mentális képességekre gyakorolt hatása, mint a szavak és alakzatok felidézése még az eredeti fertőzésük óta eltelt két év elteltével is kimutatható" – mondta a kutatás vezetője. Dr. Nathan Cheetham jó hírről is beszámolt: a Covid nincs hatással a teljesítményre azoknál, akik teljesen gyógyultnak érzik magukat, még ha hosszú lefolyású is volt a betegségük. "Tény, hogy van, aki még két évvel az első fertőzés után sem érzi magát teljesen jól, és a koronavírus hosszú távú hatásaival küzd. További vizsgálatok szükségesek tehát ahhoz, hogy megértsük ennek okait, és segíteni tudjunk az értintetteken" – mondta el a tanulmány szerzője, Claire Steves, a King's College London professzora.