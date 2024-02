Kiderült, mi okozza az agyködöt a Covid után

Friss kutatás ad magyarázatot arra, mi okozza a hosszú Covidot. A kellemetlen tünetegyüttes koronavírus-fertőzés után alakul ki egyes betegeknél, az állapot feledékenységgel, koncentrációs nehézséggel és egyéb kognitív problémákkal járhat – írja a The Guardian.

Az agyköd zavaró állapot, amely a koronavírus-fertőzés után jelentkezhet. Fotó: Getty Images

A vér-agy gát okozza a problémát

A vér-agy gát szivárgását okolják a jelenségért a szakértők. Ez a gát szabályozza, hogy milyen anyagok lépnek be és ki az agyba. A gát a vérben lévő anyagok agyhoz viszonyított egyensúlyát tartja fenn, amikor pedig ez az egyensúly felborul, változások állhatnak be az idegi működésben.

A kutatók 76 beteg vérszérum- és plazmamintáit elemezték, akik a világjárvány kitörésekor szinte elsőként betegedtek meg, emellett 25 olyan résztvevő adatait is elemezték, akik még a pandémia előtt szorultak kórházi kezelésre. 14 olyan Covid-betegnél, akik agyi ködről számoltak be, magasabb volt az S100β nevű fehérje szintje azon páciensekhez viszonyítva, akik nem tapasztaltak be ilyen tünetet. Ezt a fehérjét az agyban lévő sejtek termelik, és normál esetben nem található meg a vérben, ami arra utal, hogy az érintetteknél a vér-agy gáttal lehet probléma.

Hogy ezt igazolni tudják, a résztvevőkön MRI-vizsgálatot is végeztek, akik pedig agyködről számoltak be, azoknál valóban a vér-agy gát szivárgásának jelei mutatkoztak. Lehetséges, hogy az ellenállóbb vér-agy gáttal rendelkezők védettebbek az agyköddel szemben, ami magyarázatot ad arra, hogy miért nem minden betegnél jelentkezik a tünet a hosszú Covid után – mondja Matthew Campbell, a Dublini Trinity College professzora, a kutatás társszerzője.