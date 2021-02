A Pfizer vakcinája a vírus terjedését is csökkentheti

Akik megkapták a Pfizer-BioNTech oltóanyagának két dózisát, és ezután fertőződtek meg az új koronavírussal, kevesebb vírust hordoztak, mint a védőoltásban nem részesült, megfertőződött társaik - ismertették izraeli kutatók két előzetes tanulmány eredményeit a medRxiv.org oldalán. Ez azért lehet igazi áttörés, mert azt jelentheti, hogy a koronavírus elleni oltások amellett, hogy hatékonyan képesek megakadályozni a súlyos lefolyású megbetegedést, a vírus terjedését is csökkenthetik - számol be róla témával foglalkozó cikkében a sciencenews.org.

Izraelben gőzerővel oltanak a Pfizer vakcinájával. Fotó: Getty Images

Az új eredmények biztatóak

Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) máris frissítette a karanténra vonatkozó irányelveket. Eszerint, ha valaki a Pfizer-BioNTech, vagy a Moderna-vakcina mindkét adagjának beadása utáni két hét és három hónap közötti intervallumban van kitéve a vírusfertőzésnek, annak nem kell karanténba vonulnia.

Az előzetes kutatások eredményét az Izraelben tapasztalt oltási és fertőzési statisztikákra támaszkodva közölték a szakemberek. Izraelben Pfizer-vakcinával pár hét alatt beoltották a lakosság jelentős részét. Február elejéig a 60 éves vagy annál idősebb emberek 80 százaléka kapta meg mindkét dózist- derül ki az Our World in Data adataiból. Ekkorra az izraeli lakosság majdnem fele túl volt legalább az első részoltáson. Ennek köszönhetően azóta is folyamatosan csökken a fertőzések aránya és a kórházi ápolásra szoruló koronavírusos betegek száma az országban.

h i r d e t é s

Az oltás második dózisa után erősebben jelentkeztek a mellékhatások az izraeli oltottaknál - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. A január közepéig beoltott közel 2 millió ember közül néhány tucatnál jelentkeztek csak mellékhatások. Részletek!

Annak kiderítésére, hogy a Pfizer oltóanyaga csökkenti-e vírus átadásának lehetőségét, a kutatók összehasonlították a vírus mennyiségét több mint 15 ezer fertőzöttől vett mintában, úgy, hogy nem tudták előzetesen, a teszteltek közül ki kapta már meg az oltást - vázolta Ella Petter, a geneológiai kutatásokat végző MyHeritage Lab biológusa. A 60 év felettiektől vett mintákban a koronavírus szintje átlagosan alacsonyabb volt, mint a 40-60 évesektől vett mintákban (közülük kevesebben kapták meg az oltást). Az elemzések azt mutatták, hogy a beadott oltóanyag magyarázta legjobban a két vizsgált csoport tagjainak szervezetében lévő eltérő vírusmennyiséget, nem pedig olyan tényezők, mint az életkor, vagy esetleg egy új koronavírus-variáns.

Egyre többet tudunk meg a vakcinákról

Egy másik előzetes tanulmányból az derül ki, hogy akik az első Pfizer-részoltást követő 12 napon belül megfertőződtek, négyszer több SARS-CoV-2 vírust hordoztak, mint azok, akik több mint 12 nappal az első dózis beadása után fertőződtek meg. Ez azért fontos eredmény, mert korábbi kutatások már kimutatták, hogy akiknek kisebb mennyiségű vírus van a szervezetükben, kisebb eséllyel adják át a fertőzést másoknak, mint a nagyobb vírusterheléssel küzdő betegek. Mindent egybevetve az izraeli kutatók arra jutottak, hogy a Pfizer-BioNTech védőoltása csökkentheti a koronavírus terjedését, ám az még nem világos, hogy milyen mértékben.

Ám akármennyire biztatóak is ezek az eredmények, a kutatók hozzáteszik: az előzetes tanulmányok csak "pillanatfelvételek a vírusterhelésről". Egy teljes fertőzési ciklus elemzése, ezen belül is a vírusterhelés pontos nyomon követése - az első pozitív teszttől egészen a gyógyulásig - segíthet jobban megérteni az oltás hatásait. Például, hogy a vírusfertőzésen átesett emberek mikor, milyen mértékben és meddig fertőzhetnek, és a második részoltás - amelynek segítségével kialakul a megfelelő védettség - tovább csökkentheti-e a vírusterhelést az oltottaknál.