Koronavírus: a negatív teszt nem garancia semmire

Az amerikai elnökválasztással járó politikai rendezvények, nyilvános szereplések számos, koronavírus terjedésével kapcsolatos aktuális kérdést vetnek fel. Például, hogy garanciát jelent-e a negatív koronavírusteszt arra, hogy nem vagyunk betegek, vagy hogy nem fertőzzük meg a velünk huzamosabb ideig zárt légtérben tartózkodókat?

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) útmutatója szerint ha valaki olyan társaságban tartózkodott, ahol azóta bizonyítottan koronavírusos beteg volt, két hétig akkor is karanténban kell maradnia, ha pár nappal később saját koronavírus-tesztje negatív lesz- írja témával foglalkozó cikkében a vox.com. Fertőzésügyi szakértők szerint ugyanis az ilyen előzmények után készült negatív teszt - akkor is, ha a COVID-19-re utaló tünetek elmaradnak - még nem jelent száz százalékos garanciát arra, hogy az illető nem kapta el a vírust.

Előfordulhat, hogy a negatív koronavírusteszt eredménye hamis. Fotó: Getty Images

Honnan tudhatjuk, hogy valaki ténylegesen mikor fertőződött meg?

A tudósok még mindig nem találtak pontos magyarázatot arra, hogy a SARS-CoV-2 vírussal való megfertőződés után - a tünetek esetleges megjelenése előtt - mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a vírus kimutatására alkalmas PCR-teszt pozitív legyen - utalt a legnagyobb bizonytalansági tényezőre Benny Borreman betegség-ökológus.

Egyre több példa bizonyítja ugyanis, hogy hiába produkál valaki negatív tesztet, előfordulhat, hogy már fertőzött és ő is fertőz. (Ahogy ritkán, de az is, hogy valaki a pozitív teszt ellenére mégsem fertőz.) Olyan is előfordulhat - ha a koronavírus a szervezetben hirtelen exponenciálisan megsokszorozódik -, hogy valakinek reggel negatív a tesztje és még nem fertőz, ám délután a teszt már kimutatja a koronavírus jelenlétét, és a beteg már másoknak is képes továbbadni a vírust.

A tesztelés buktatói

A problémát az okozza, hogy a SARS-CoV-2 vírus kimutatására alkalmas - az orr- vagy szájgarat nyálkahártyáról vett mintán alapuló - tesztek az aktuálisan zajló fertőzést jelzik. Ekkorra viszont már többnyire - kivéve a tünetmentes betegeknél - egyértelműen megjelennek a COVID-19-re utaló szimptómák, és a beteg képes másoknak is továbbadni a fertőzést. Ha a COVID-19 kezdeti fázisában végzik ezeket a teszteket, akkor pedig az jelent gondot, hogy fertőzöttség esetén is lehet negatív az eredmény, ugyanis a légutakban csak később mutathatók ki a vírusfehérjék.

Legkorábban a koronavírus RNS-e mutatható ki: PCR-teszttel, de ennek eredményére 24-48 órát várni kell. Az antigének csak pár nappal ezután mutathatók ki. Az antigén gyorsteszt - a vírus S-proteinjét jelzi- , 15 perc alatt megvan, de mivel alacsonyabb érzékenységű, mint a PCR-teszt, érdemes utóbbival megerősítést nyerni. A vénás vérmintán alapuló szerológiai vizsgálat pedig legkorábban 7-10 nappal afertőzésután mutatja ki a vérben termelődő ellenanyag emelkedő szintjét.

Mikor érdemes tesztelni, hogy az eredmény megbízható legyen?

A fertőzés pillanatától a tünetek megjelenésééig tart a lappangási időszak, ami az eddigi tapasztalatok szerint általában 5-6 nap, de összességében 1-14 nap között változhat. Eszerint, aki megfertőződött a koronavírussal, már a tünetek esetleges megjelenése előtt két nappal - a tünetmentes fázisban - elkezdhet fertőzni. Ám ekkor még meglehetősen kevesen teszteltetnek, kivéve ha kontaktként - egy koronavírusos beteggel való érintkezés után -, nincs rá okuk.

A negatív tesztek dilemmájára visszatérve Justin Lessler, a Johns Hopkins Egyetem epidemiológusa kifejtette: hacsak nem tesztel valaki óránként, lehetetlen pontosan meghatározni, hogy az érintetteknél mikor kezdődik a fertőző periódus.

A Johns Hopkins Egyetem kutatói - Lesslerrel együtt - a nyáron publikáltak egy tanulmányt, amiben megbecsülték a negatív teszt valószínűségét a vírusfertőzés utáni első pár napban. Arra jutottak, hogy a fertőzést követő első napon közel 100 százalék az esély a fals negatív tesztre. (Mert jelenleg nincs olyan teszt, ami ilyen korai szakaszban kimutatná a COVID-19-et.) Az első négy napban ez a ráta átlagosan 67 százalékra csökken (de meglehetősen nagy hibatartományban mozog). Aznap, amikor az emberek először számolnak be koronavírusos tünetekről, még mindig 38 százalék az esély a hamis negatív tesztre. Ezért, ha valakit kevesebb mint négy nappal a fertőzés után tesztelnek, nagyon nagy az esély egy hamis negatív tesztre, miközben a beteg örül, hogy nem kapta el a koronavírust. A kutatók ezért azt javasolják, hogyha valakit túl korán tesztelnek, ellenőrizzék az eredményt néhány nap eltelte után egy újabb teszttel.

Általánosságban elmondható, hogy a megfertőződés utáni 5-8 nap között a legideálisabb tesztelni, vagy a tünetek megjelenése utáni harmadik napon, ekkor van ugyanis a legnagyobb esély arra, hogy a PCR-teszt valós pozitív eredményt mutat - teszik hozzá.