Világszerte egyre több embert oltanak a helyi egészségügyi hatóságok által engedélyezett koronavírus elleni vakcinákkal. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) oldalán már hozzáférhetők azok a vakcinabiztonságra vonatkozó adatok, amelyekből kiderül, hogy az Egyesült Államokban sürgősségi felhasználásra elsőként engedélyezett Pfizer/ BioNTech oltóanyagának két dózisa - és a Moderna oltóanyagának 1. dózisa - milyen tüneteket okozott az oltottaknál az első 7 napban.

Az Egyesült Államokban a január 24-ei statisztika szerint már közel 22 millió ember kapott legalább egy dózist valamelyik, az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) által engedélyezett koronavírus elleni védőoltásból. Az adatokból látszik, hogy a Pfizer/ BioNTech vakcina 2. részoltásának beadása után jóval több oltottnál jelentkeztek tünetek, mint a 21 nappal korábbi, első dózis után.

Az oltás második dózisa után erősebben jelentkeztek a tünetek az izraeli oltottaknál - közölte a Jediót Ahronót című újság hírportálja. "Két napig nem volt könnyű a második oltás után, de legalább tudom, hogy nem placebót kaptam" - nyilatkozta a lapnak a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcinájával beoltott orvos, akinél 38,1 fokos láz, fejfájás, és fáradtság jelentkezett a 2. oltás után, mert szervezete erőteljes ellenanyag-gyártásba fogott a vakcina hatására.

Az oltás utáni leggyakoribb tünetek

A legtöbben fájdalomról számoltak be (az első dózis után 67,7 százalék, a második után 74,8 százalék). Ezt követte a fáradtság (ez első adag után 28,6, a második után 50 százalék számolt be róla). Fejfájással is sokan küszködtek (az első dózist követően 25,6 százalék, a második után 41,9 százalék). A negyedik leggyakoribb tünet az izomfájdalom volt, itt a 2. adag beadása után több mint duplájára (41,6 százalékra) nőtt az ezzel a tünettel küzdők száma. Ugyancsak megugrott a hidegrázással (7 százalék után 26,7 százalék), a lázzal (7,4 százalék után 25,2 százalék) és az oltás helyén jelentkező duzzanattal (6,8 százalék, majd 26,7 százalék) küzdők száma a CDC adatai szerint. Az oltottak egy része ízületi fájdalomról és hányingerről is beszámolt.

A Moderna vakcinájánál is nagyjából hasonlóan alakult a leggyakoribb tünetekkel küzdők aránya, de itt még várni kell a 2. dózis utáni adatokra, mert a két részoltás között kicsivel több időnek, 28 napnak kell eltelnie. Ami már most látszik a Pfizer első dózisa utáni tünetekkel összevetve, hogy a Moderna oltóanyagát megkapók közül körülbelül 3 százalékkal többen számoltak be fájdalomról, 2 százalékkal többen hidegrázásról, több mint 6 százalékkal többen az oltás helyén keletkező duzzanatról. A többi tünet esetében az arányokat tekintve csak minimális különbség látszik.

Az oltottak egy részénél jelentkező rövid ideig fennálló kellemetlenségek ellenére a koronavírus-járvány megállításában kulcsszerep jut a védőoltásoknak. Ezért nagyon fontos, hogy világszerte minél több ember megkaphassa - hívják fel a figyelmet az orvosok a vakcináció fontosságára.