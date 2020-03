Koronavírus: nem mindegy mekkora a vírusterhelés

Több mint félmillió koronavírus-fertőzöttet regisztráltak világszerte, s a megbetegedések száma az elmúlt 24 órában 61 ezerrel nőtt. Immár az Egyesült Államok a legfertőzöttebb, ahol egyetlen nap alatt 18 ezer új Covid-19 beteget jelentettek, s ezzel az bizonyított esetek száma megközelíti a 86 ezret. Ahogyan arról a HáziPatika.com-on is beszámoltunk, több mint 3 milliárd embert szólítottak már fel otthonmaradásra a világ 70 országában vagy régiójában a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. De mi a kapcsolat ezen intézkedések és a vírusterhelés között?

Mi az a vírusterhelés?

A vírusterhelés leegyszerűsítve azt jelenti, hogy mennyi vírus található az adott ember szervezetében. Ez általában egységnyi vérben vagy vérplazmában kimutatható mennyiségre utal. A kifejezést gyakran használják például annak meghatározására, hogy egy HIV-beteg hogyan reagál az antivirális gyógyszerekre. Ha jól, akkor csökken a vírusterhelése.

Nem mindegy, hogy milyen súlyos a Covid-19 beteg állapota, otthonában lábadozhat, vagy az intenzívre kerül. Fotó: Getty Images

Mi a jelentősége ennek a Covid-19 esetében?

A Covid-19 annak a felsőlégúti tünetekkel járó, súlyos esetben tüdőgyulladást okozó betegségnek a neve, melyet az új koronavírus okoz. Korábbi kínai beszámolók szerint pedig, minél súlyosabbak voltak egy betegnél afertőzésokozta Covid-19 tünetei és a betegség lefolyása, annál több volt a szervezetében kimutatható vírus mennyisége - mondta Dr. Edward Parker, a London School of Hygiene and Tropical Medicine kutatója. Ugyanezt tapasztalták korábban a SARS és az influenza esetében is. Amikor ugyanis valaki megfertőződik a vírussal, azután a kórokozó már a szervezetén belül, a sejtjeiben szaporodik tovább.

A The Lancet című neves orvosi folyóiratban megjelent elemzés szerint a vírusterhelés a betegség kezdetén a legnagyobb a Covid-19-ben szenvedő pácienseknél. Ez lehet a magyarázat a világjárvány gyors terjedésére is.

Nem mindegy, mekkora a fertőző dózis

Mivel az influenza kezelésére használt antivirális szerek nem működnek a Covid-19 esetében, ezért a legjobb, amit a tehetünk, amíg megtalálják a betegség gyógymódját vagy a vírus elleni vakcinát, hogy megpróbáljuk elkerülni a fertőződést. Nem véletlenül szabnak a világ mind több országában korlátokat a lakosság szabad mozgásának. Magyarországon például március 28-tól korlátozzák a kijárást, bízva abban, hogy ezzel lassítható a fertőzés terjedésének üteme.

Szakértők szerint négy lehetséges forgatókönyv létezik a koronavírus-járvány jövőjét illetően. A legrosszabb lehetőség szerint az emberiség akár több mint fele is áteshet a fertőzésen. Kattintson a részletekért.

Dr. Parker szerint most "döntő fontosságú", hogy minimalizáljuk az emberek megfertőződésének esélyét. Főképp, hogy nem mindegy, mekkora "fertőző dózisnak" vagyunk kitéve, s mennyiszer. "Azt a vírusmennyiséget, aminek a fertőzés kezdetén vagyunk kitéve, fertőző dózisnak nevezzük" - magyarázza a szakember, hozzátéve: influenza esetében például növeli a megbetegedés esélyét, ha nagyobb dózisnak vagyunk kitéve. "Egereken végzett vizsgálatok pedig azt is kimutatták, hogy az alacsony vírusmennyiségnek való ismételt kitettség ugyanolyan fertőző lehet, mint egyetlen nagy dózis" - mondta Dr. Parker. Hangsúlyozta, ezért elengedhetetlen, hogy korlátozzuk a fertőzés esélyét, hiszen akár egy igazolt Covid-19-beteggel találkozunk, aki köhögés közben nagy mennyiségű vírust terjeszt, akár több tünetmentessel, akik kis mértékben szórják a vírust, megbetegedhetünk.

"Ha tüneteket észlelünk magunkon, nagyon szigorúan be kell tartani az önkéntes karantént, hogy csökkentsük mások megfertőzésének esélyét" - tette hozzá.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Még jobban leegyszerűsítve, ha a betegségünk súlyossága függ attól, hogy mennyi vírussal fertőződtünk meg, s mennyi kezd bennünk tovább szaporodni, akkor beláthatjuk, saját érdekünk minimalizálni az akár már láthatóan beteg, és az akár tünetmentes, de a vírust esetleg már hordozó emberekkel való találkozások számát.

Tehát például egy zárt térben, zsúfolt helyen, ahol sok lehet a még tünetmentes, de már koronavírussal fertőzött ember, sokkal nagyobb eséllyel kapjuk el a levegőbe nagyobb mennyiségben került vírust. S így lehet, hogy több kórokozó kerül a szervezetünkbe, mint amivel még immunrendszerünk képes megbirkózni, ez pedig később súlyosabb lefolyású betegséget okohat. Ráadásul nemcsak magunknak ártunk, hiszen amikor a zsúfolt helyről hazatérünk, már visszük magunkkal - még tünetmentesen - a vírust, s így nagy valószínűséggel a családunkat is megfertőzzük. Ezért kell betartani a távolságtartásra vonatkozó minimum 1,5 méteres előírásokat.

Forrás: Skynews

Szándékosan ráköhögött a friss bolti termékekre egy vevő, 11 millió forintnyi áru ment a kukákba - olvassa el az erről szóló cikket társportálunkon, az nlc.hu-n.