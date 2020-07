A koronavírus meglepő hatása a plasztikai sebészetre

A koronavírus-járvány elterjedésével sok országban - köztük hazánkban is - korlátozták az egészségügyi intézmények nyitvatartását, beleértve a plasztikai sebészeti és orvoskozmetológiai rendelőket. Most azonban, hogy a legtöbb helyen újra üzemelhetnek ezek a szolgáltatások, meglepő forgalmat tapasztalnak a szakemberek, különösen az Egyesült Államokban, Japánban, Ausztráliában és Dél-Koreában.

Egy texasi plasztikai sebész, dr. Rod J Rohrich például azt nyilatkozta a bbc.com-nak, hogy akár a hét hat napján is dolgozhatna, olyan sok páciens jelentkezik nála - jóval több, mint a járvány előtt megszokott volt. Egy szöuli klinika szóvivője pedig elárulta, hogy az első ijedtség után fokozatosan nőni kezdett az ügyfeleik száma. Bár a külföldi páciensek eltűntek (Dél-Koreába sokan utaznak plasztikáztatni a környező országokból), ezért át kellett alakítaniuk a stratégiájukat, így is becslésük szerint 50 százalékkal nőtt a forgalmuk a tavalyi hasonló időszakhoz viszonyítva.

A szájfeltöltésre jelentkezők száma különösen megugrott az elmúlt hetekben. Fotó: Getty Images

Könnyebb a lábadozás

És hogy miért lett hirtelen ilyen népszerű plasztikáztatni? Bár elsőre ellentmondásosnak tűnhet, hogy valaki most szánja rá magát, mikor kevesebb a személyes találkozás és társasági esemény, éppen ez a jelenség magyarázata. Még az olyan beavatkozásoknál is, amelyek nem igényelnek kórházi bentfekvést (például botox, szájfeltöltés, orrkorrekció), nagy előnynek látják a páciensek, hogy most nyugodtabban, sietség nélkül lábadozhatnak otthonukban. Nem kell szabadságot kivenniük, vagy az emberek rosszalló, furcsálló tekinteteitől tartaniuk, amíg elmúlnak a műtétek nem kívánatos nyomai. Ráadásul a védőmaszk takarásában akár magabiztosan ki is mozdulhatnak otthonról.

"Jól jött, hogy az ismerőseim, munkatársaim most nem láttak a szájfeltöltésem után, mikor még duzzadtak és sebesek voltak az ajkaim. Így észrevétlenül szépülhettem" - nyilatkozta egy Los Angeles-i plasztikai klinikán megfordult férfi. Hozzátette, hogy a home office-nak hála olyan fájdalomcsillapítót is beszedhetett, amelyet normális esetben, ha vezetnie kéne a munkába járáshoz, kerülnie kellett volna, ezáltal jóval kellemesebben telt a procedúra utáni lábadozás.

