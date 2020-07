Koronavírus: nem lehet tudni, mikor lesz vakcina

Az új típusú koronavírus elleni, hatékony vakcina kifejlesztésének érdekében mintegy 150 különböző kísérlet fut párhuzamosan, azonban 20-nál kevesebb esetben jutottak el addig a fázisig, ahol már embereken próbálják ki az oltóanyagot. A vakcinagyártás egyébként egy lassú, körülményes folyamat, amelynek során bizonyos várakozási időket nem lehet megspórolni - emelte ki Ledia Lazeri. Megjegyezte, hogy általában több mint két év egy oltóanyag kifejlesztése, jelenleg azonban vannak ennél ború- és derűlátóbb várakozások is.

Az irodavezető hangsúlyozta, hogy a WHO igyekszik előmozdítani a szolidaritást. A cél az, hogy ha lesz vakcina a koronavírus ellen, akkor azt a kedvezőtlenebb anyagi helyzetű országok is elérjék. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a világszervezet csupán ajánlásokat tud adni. A WHO költségvetése évente 4,6 milliárd dollár - mintegy 1440 milliárd forint -, amelynek egy részét a vészhelyzeti programra különítették el: ebből fedezik a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kiadásaikat.

Nem lehet tudni, mikor lesz vakcina a koronavírus ellen.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Felerősödhet a járvány

A korlátozások enyhítése esetén mindig fennáll a veszélye annak, hogy felerősödik a koronavírus-járvány. Néhol már meg is történt. A WHO azt tudja tenni, hogy ismételten felhívja a figyelmet a higiénés szabályok követésére és a távolságtartásra - jegyezte meg az irodavezető. Az első járványhullám tanulságának Ledia Lazeri azt nevezte, hogy óvatosan kell újranyitni az országokat, valamint nagyon kell figyelni az idős emberekre és az egészségügyben dolgozókra, mert a koronavírus a leginkább őket veszélyezteti.

Úgy vélekedett, hogy Magyarország elég hamar meg tudta akadályozni a koronavírus terjedését, a kórházak soha nem teltek meg. Ennek oka, hogy a kormány tanult a járványon már korábban átesett államok tapasztalatából. Azonban nincs olyan recept, amelyet minden országra alkalmazni lehetne. Nagyon sok múlik ugyanis a földrajzi adottságokon is: bizonyos államoknak tengerpartjuk van, míg némelyeket minden oldalról más országok vesznek körül. De még régiók között is jelentős különbségek tapasztalhatók - magyarázta. Az irodavezető fontosnak nevezte azt is, hogy járvány idején is folyamatosak legyenek az egészségügyi szolgáltatások, a krónikus betegek ilyenkor is kapjanak ellátást.

Már elkezdődött a 2. hullám?

A szakértő arról is beszélt: folyamatos vita tárgya, hogy elkezdődött-e már a második hullám, vagy még mindig az első tart, és csak az erősödött-e fel bizonyos országokban. Az mindenesetre várható, hogy ősszel egyszerre lesz jelen az influenza- és a koronavírus-járvány. A kettő összevont hatását nem ismerjük, ilyet még nem élt át az emberiség - hangoztatta. Felhívta a figyelmet arra is, hogy míg korábban azt gondolták, hogy a koronavírus csupán cseppfertőzéssel terjed, legújabb kutatások szerint megmaradhat különböző felületeken, akár a levegőben is.

