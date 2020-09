A hatósági áras tesztelés egyik hátránya

Koronavírus: így működik a PCR-teszt Tavaly december óta világszerte több tucat országban felbukkant már az új koronavírus. A járvány megfékezéséhez elengedhetetlen a fertőzöttek mihamarabbi felismerése, amihez egy laboratóriumi vizsgálat, az RT-PCR-teszt kínálja a legmegbízhatóbb módszert. Részletek itt.

Mint azt korábbi cikkünkben mi is megírtuk, Orbán Viktor múlt héten újabb szigorításokat jelentett be a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében. Az egyik legtöbb vitát generált változás, hogy 19.500 Ft-ban maximalizálták a PCR-tesztelés árát - azóta ráadásul az is kiderült, hogy a mintavételért 2500, a laborvizsgálatért 17 ezer forintot lehet elkérni.

A hvg.hu a témával foglalkozó cikkében azt írja, ez nem mindenkinek éri meg, így sorra szállnak ki a piacról a szolgáltatók - aminek Lantos Gabriella egészségügyi szakértő szerint az lesz a következménye, hogy jóval kevesebbet fognak tesztelni a jövőben. "Ezzel nem az történik, hogy megvédik az embereket a kapzsi kapitalistáktól, hanem nem védik meg a koronavírustól sem" - így a szakember, aki kiemelte: ingyenessé kellene tenni a teszteket, hiszen a népegészségügy legalapvetőbb feladata, hogy a fertőzésgyanús eseteket mihamarabb feltárja és elkülönítse.

19.500 Ft-ban maximalizálták a PCR-tesztelés árát. Fotó: Getty Images

"Nem lehet tartani a hatósági árat"

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) holnapján található lista szerint eddig 146 helyszínen tudták kivizsgáltatni magukat azok, akik szabadultak volna egy külföldi út utáni kötelező karanténból (a tünetmenteseknél ez most már "csak" 10 nap), vagy azért teszteltették volna magukat, mert az állami tesztelés szigorú, és sokak szerint nagyon szűk kritériumainak ugyan nem feleltek meg, de szerették volna tudni, fertőzöttek-e. Mostanra azonban már több szolgáltató is bejelentette, hogy a maximalizált ár mellett a lakossági PCR-szűrést nem tudják folytatni. Így tett például a tíz helyszínnel rendelkező Affidea Magyarország Kft. (náluk egyébként a házhoz menő szolgáltatás még elérhető), de a PentaCore Laboratórium is jelezte, hogy részben kiszáll. Olyan helyszínek is vannak természetesen, ahol átálltak az új hatósági árra, ezek közé tartozik a Wáberer Medical Center vagy a CMC Déli Klinika.

Jó hír viszont, hogy úgy néz ki, a gyors teszteredményekről nem kell lemondani. A MikroMikoMed laboratórium vezetője, Széll András azt mondta, az eddig 17 500 forintba kerülő alaptesztet verifikálással (vagyis az eredmény újraellenőrzésével) el tudják végezni a továbbiakban is, azonban sem a fél nap, sem a három óra alatt elkészülő vizsgálatot nem vállalják, holott volt rá igény. Előbbinek "csak" munkaerőköltsége van, utóbbit viszont egy olyan speciális teszttel kell elvégezni, aminek a piaci ára 20 ezer forint, vagyis alapból sem fér bele a keretbe.

A lap idézi az InspiroMed Légzésközpont és Alvásklinika vezetőjét, Gábor Tamást, aki leszögezte: a magánegészségügyben a jelenlegi körülmények mellett nem lehet tartani a kormány által megszabott hatósági árat, ahhoz jelentős költségcsökkentésre lenne szükség. "A PCR-tesztelés mind a laboratóriumok, mind a mintavételi helyek esetében időt, szakértelmet, biztonságos körülményeket igénylő folyamat, óriási adminisztrációs teherrel. A mintavétel alkalmával történik az adminisztráció jelentős része, a kapcsolatfelvételtől a kiadott leletig tartó teljes folyamat akár harminc perc felett is lehet személyenként. Ebbe a 19 500 forintba a jelenlegi piaci körülmények között a laboron kívül szinte semmi nem fér bele" - így Gábor Tamás.

Durván 12-15 ezres lehet az országos laborkapacitás

A szakemberek véleménye megoszlik azzal kapcsolatban, lehet-e növelni a laborkapacitást, és ha igen, mennyivel, és mi a szűk keresztmetszet. Van, aki szerint nincs elérhető gép, a gyártók fél évre vesznek fel rendelést, kevés a szakember, nehezen beszerezhetőek a tesztekhez szükséges reagensek. Egy, a hvg.hu-nak nyilatkozó forrás úgy saccolt, most durván 12-15 ezres az országos laborkapacitás, ideértve az állami és magánlaborokat is.

Mint azt a lap kiemelte, azt egyelőre nem tudni, hogy maga az NNK mennyit fizet a laboroknak az orvosok által megrendelt tesztek után. Amennyiben azonban az NNK-val kötött szerződésekre nem vonatkozik a hatósági ár, akkor a magánlaborok számára a legjárhatóbb út, ha leszerződnek az állammal.

Koronavírus: 14-ről 10 napra rövidül a kötelező karantén Magyarországon - a részletekért olvassa el az nlc.hu cikkét.