Koronavírus: ezek az új szabályok

Nincs sok új szabály a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban, de azokat be kell tartani, hiszen a szabályszegők szankcióra számíthatnak - hívta fel a figyelmet Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében szeptember 21-étől szigorodtak a maszkviselésre vonatkozó szabályok. Ennek értelmében már nemcsak a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben, hanem a bevásárlóközpontokban, a mozikban, a színházakban, a múzeumokban, a könyvtárakban, a postai és egyéb ügyfélszolgálatokon, továbbá a megállókban, a váróhelyiségekben és a sportlétesítményekben is kötelező a maszkviselés. Mától ráadásul a sál vagy kendő már nem elegendő az arc eltakarásához, csak textil- vagy orvosi maszkot lehet hordani. Emellett ügyelni kell arra, hogy a védőeszközt helyesen használjuk, tehát úgy, hogy ne csak a szánkat, hanem az orrunkat is eltakarja. Már nem fogadják el a sálat vagy kendőt a maszk eltakarásához.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images Szintén hétfőtől él az a szabály is, hogy a szórakozó- és vendéglátóhelyek csak 23 óráig lehetnek nyitva. Ott, ahol elvitelre készítenek ételt, a személyzet bent maradhat a megjelölt időpont után is, de vendéget már nem fogadhatnak. Az 500 fő feletti rendezvények pedig természetesen továbbra sem tarthatók meg. Változik továbbá a kötelező házi karantén ideje is: ez 14 napról 10 napra csökken. A tisztifőorvos megjegyezte, ehhez a döntéshez a nemzetközi tapasztalatokat vették figyelembe, hiszen Európa számos országában már a 10 napos karantén az elvárt. Úgy vélik, a tíz nap alatt - az 5-6 napos lappangási időt is beleértve - kiderül, ha az érintett koronavírus-fertőzött. Fontos a fegyelmezettség

rendkívüli fegyelmezettségre van szükség mindenki részéről. A szabályok be nem tartását ráadásul már büntetik is. Az üzemeltetők, működtetők maguk is felszólíthatják az illetőt a maszkviselésre, de rendőri segítséget is kérhetnek, ha azt látják, hogy valaki tudatosan akadályozza az új típusú koronavírus elleni küzdelmet. Ezen kívül a kormányhivatalok népegészségügyi szakemberei is ellenőrizhetnek hétfőtől.

Az egészségügy felkészült

előfordulhat, hogy egy-egy beteget nem a hozzá legközelebbi kórházba visznek majd, hanem a koronavírusos betegek ellátására kijelölt intézménybe, ahol a gyógyításhoz minden feltétel adott. Ha pedig az igények szükségessé teszik, akkor bevonják az ellátásba a kiskunhalasi mobilkórházat, de lesz egy katonai kórház is a Szent László Kórház területén, és egy további Tatabányán. A tisztifőorvos arról is beszélt, hogy a koronavírus-fertőzöttek számának növekedésével várhatóan emelkedni fog azon idősek száma is, akik kórházi ellátásra szorulnak. Ezzel kapcsolatban - cáfolva a sajtóban megjelent híreket - elmondta, hogy a középsúlyos és súlyos koronavírus-fertőzöttek ellátására mind a személyi, mind a tárgyi feltétel adott, és az ellátás centralizálása a cél.