Orbán Viktor újabb szigorításokat jelentett be

Az első hullámmal szemben csatát nyertünk, most szembe kell néznünk a második hullámmal, de már felkészültebben és tapasztaltabban - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülést követő élő Facebook-bejelentkezésében. A kormányfő arról tájékoztatott, a járványügyi szakemberek szerint a koronavírus-járvány második hulláma valamikor december-január tájékán éri el a csúcspontját. Hangsúlyozta, egészen addig folyamatosan védekezni kell. Szavai szerint a "haditerv" célja, hogy megvédjék az időseket, meggyógyítsák a betegeket, miközben fenntartják az ország működését.

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos Facebook-oldalán jelentette be a döntéseket.

Fotó: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala



"Az egészségügyet felkészítettük, a védekezéshez szükséges kórházi ágyak, felszerelések, lélegeztető készülékek és az ezek működtetéséhez szükséges orvosok és ápolók megfelelő számban rendelkezésre állnak" - jelentette ki Orbán Viktor. Mint fogalmazott, ha kell, akkor a most rendelkezésre álló 10 ezer ágyas kapacitást akár két-háromszorosára tudják növelni, egy vezénylési terv alapján pedig orvosokat és ápolókat is tudnak még küldeni oda, ahol szükség lesz rájuk.

Még több helyen kötelező a maszk

"Miután a vírust külföldről hurcolták be, ezért a kormány úgy döntött, fenntartja a beutazási korlátozásokat" - jelentette ki a miniszterelnök, majd a kötelező maszkhasználat kiterjesztésével kapcsolatban felsorolta azokat a helyeket - mozik, színházak, egészségügyi és szociális intézmények, valamint ügyfélfogadási irodák -, ahol mától ugyanúgy hordani kell az orrot-szájat eltakaró védőeszközt, mint a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben.

A kormány döntése alapján továbbra is fenntartják a teljeskörű látogatási tilalmat a kórházakban és az idősotthonokban. "Október 1-jétől testhőmérséklet mérés után lehet belépni az iskolákba a diákoknak és a tanároknak, és csak nekik" - folytatta a szabályok ismertetését a miniszterelnök, aki azt is elárulta, mennyiben maximálták a tesztek hatósági árát. Elhangzott az is, hogy egy tesztért maximum 19500 forintot lehet elkérni.

Orbán végül bejelentette, a szórakozóhelyeket este 11 után be kell zárni. A miniszterelnök mindenkit a szabályok betartására kért, ám megjegyezte, utasította a rendőrséget, hogy szigorúan ellenőrizzék és tartassák be a szabályokat, és ha kell büntessék a szabályszegőket.

