Falus András: 217 Covid oltás extremitás, és nem is jelent 217-szeres hatást

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, egy német férfi bő két év leforgása alatt – állítása szerint – 217-szer adatta be magának a koronavírus elleni oltást, ebből 134 immunizálást hivatalosan is meg tudtak erősíteni. Az azóta elvégzett vizsgálatok eredményei szerint a történtek ellenére normálisan működik az immunrendszere.

Vajon miért adatta be magának ennyiszer? Fotó: Getty Images

Óriási kárt okozhatott volna

Minél több az oltás, annál nagyobb az immunitás – gondolhatta a férfi, ezzel a túlzott lelkesedéssel azonban akár egy krónikus gyulladást is kiválthatott volna Falus András szerint. Az immunológus honlapunknak elmondta: egy-egy vakcina hatóideje egyénenként és életkorral is változik, jelen esetben úgy tűnik, a sok oltás nem károsította a szervezetét. Ez azzal magyarázható, hogy az immunrendszer kapacitása általában véve nagyon nagy. „Ezért is téves egyébként az a nézet, hogy "kimerül" az immunrendszer a sok oltástól. Nyilván az említett eset extremitás, de normál esetben nem lehet túladagolni egy oltóanyagot” – fogalmazott Falus András.

Kérdésünkre, hogy kiürülhet-e a szervezetből valaha ennyi oltóanyag, vagy a 62 éves férfi ezzel már élete végéig védett lesz a vírussal szemben, az immunológus kifejtette: „az oltóanyag egy része kiürülhet, több vakcina hatására azonban az immunmemória elnyújtottabban érvényesül. Ez persze jelen esetben – amennyiben a hír egyáltalán igaz – nem jelent 217-szeres hatást.” A The Guardian beszámolója szerint a férfi semmilyen – vakcinával kapcsolatos – mellékhatásról nem számolt be, illetve nem fertőződött meg a koronavírussal, ennek azonban a szakember szerint egyéni okai lehetnek.

Falus András immunológus (Fotó: Fülöp Máté)

A kutatók elmondása alapján egyébként a férfi magánéleti okokra hivatkozva kérte ennyiszer a vakcinát, a miértekről azonban ennél többet nem osztottak meg. A Spiegel információi szerint ugyanakkor a férfi ellen büntetőeljárás indult. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy oltási igazolásokat akart eladni olyanoknak, akik nem oltatták be magukat és emiatt szembe kellett nézniük a pandémia idején bevezetett korlátozásokkal.

Jól reagált a szervezete