Akár egy enyhe fertőzés is kiválthatja a súlyos Covid-szindrómát

Ritka, de halálos autoimmun betegség ütötte fel a fejét Észak-Angliában, és az új kutatások szerint a járvány a COVID-19-hez köthető. Az Anti-MDA5 pozitív dermatomiozitisz néven ismert betegséget a világjárványt megelőzően főként ázsiai népességben figyelték meg, most azonban Yorkshire lakosai között is egyre nagyobb számban fordul elő – számol be egy friss brit kutatás eredményeiről az IFL Science.

Így függ össze a koronavírussal

A betegséget az MDA5 nevű enzimet támadó antitestek váltják ki. 2020 és 2022 között a yorkshire-i orvosok az MDA5 autoimmunitás eddig nem tapasztalt hatvan esetéről számoltak be, amelyek nyolc halálesetet okoztak. Ezt elemezve a kutatók rámutatnak, hogy az esetek hirtelen megnövekedése egybeesett a koronavírus-fertőzések nagy hullámaival a világjárvány csúcséveiben. Ez azonnal felkeltette a figyelmüket, mivel az MDA5 egy RNS-receptor, amely kulcsszerepet játszik a SARS-CoV-2-vírus felismerésében.

„A koronavírus-világjárvány második évében a mi régiónkban (Yorkshire) megugrott az anti-MDA5 pozitivitás tesztelésének aránya, ami azért volt figyelemre méltó, mert ez viszonylag ritka az Egyesült Királyságban” – írják a tanulmány szerzői. Ez a jelenség szerintük valószínűleg „az MDA5+ betegség egy különálló formáját jelzi a COVID-19 időszakában”.

Összességében a hatvan beteg közül csak nyolcnak volt korábban pozitív a COVID-19-tesztje, ami arra utal, hogy sokaknak tünetmentes fertőzéseik lehettek, amelyekről nem is tudtak. Vagyis még a kezdeti tüneteket nem okozó enyhe fertőzések is elegendőek lehetnek az MDA5 autoimmunitás kiváltásához. A kutatók szerint a jelenség valószínűleg nem korlátozódik Yorkshire-re, és a világ minden tájáról érkeznek majd jelentések a betegségről.