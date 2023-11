Verseny közben fagyott meg egy svéd sífutó pénisze

A CNN beszámolója szerint a hőmérséklet mínusz 15 fok alá süllyedt, mire elindult a 20 kilométeres futam. A 18. helyen célba érő Halfvarsson maga számolt be a médiában arról, hogy pénisze megfagyott, ezért a verseny végeztével azonnal menedéket keresett a sportolók számára elkülönített fűtött sátor melegében. „Ott kellett feküdnöm vagy 10 percig, hogy felmelegedjek. Rettentően fájt, szörnyű volt” – fogalmazott a svéd versenyző. Nem ez volt az első hasonló sérülése, ugyanakkor a 34 éves sífutó igyekszik a vicces oldalról megközelíteni a történteket. „Szerencse, hogy már úton van a második gyermekem, mert ha így folytatom, a jövőben nagyon nehéz lenne bővíteni a családot” – mondta.

A sífutók általában testhez simuló versenyruhában állnak rajthoz, amely alá vékony alsóneműt húznak. Éppen ezért a szélsőséges hideggel szemben kevésbé védettek. A sajtó érdeklődésére Halfvarsson kifejtette, nem lehet leírni azt az érzést, amelyet a pénisz fagyása okoz. „Csak az tudja, milyen ez, aki átéli. Ha viszont lehet egy jótanácsom, akkor inkább mindenki kerülje el messzire, mert ez a legrosszabb dolog, amit csak megtapasztalhat az ember” – húzta alá.

Calle Halfvarsson. Fotó: Getty Images

Ezért fáj annyira a fagyási sérülés

Mint azt korábban Adam Taylor, a Lancasteri Egyetem professzora megírta a The Conversation oldalán, testünk úgy védekezik a fagypont alatti hőmérséklettel szemben, hogy beszűkíti felszíni ereket, korlátozva a véráramlást a hidegnek kitett területeken. Ezáltal a test maghőmérséklete állandó maradhat, egyben csökken annak veszélye is, hogy jégkristályok képződjenek a vérben. A pénisz is éppen úgy reagál a hidegre, ahogyan a szervezet más szövetei: lecsökken a véráramlása, ennél fogva a mérete is, hogy a testhez közelebb húzódva védelmet találjon a fagyás elől. Szintén hasonló folyamat játszódik le a herék esetében.

Ennek ellenére a pénisz így is nagyon sérülékeny az extrém hideggel szemben. Az ilyenkor fellépő fájdalomért pedig az idegvégződései felelősek, amelyek ilyen módon jelzik, ha a környezeti hőmérséklet túlzottan magas vagy alacsony. Ha pedig a hőmérséklet meghaladja az 50 Celsius-fokot vagy fagypont alá csökken, szövetkárosodás is felléphet. Fagyás esetén az ajánlott kezelési mód az, hogy a péniszt melegítsék lassan vissza a normál testhőmérséklethez közeli értékre. Csakhogy ez sem éppen kellemes.

A sérülés nyomán az idegrostok a szövetekben hiperszenzitívvé válnak, hogy megakadályozzák a szövet további sérülését – ahogyan az például napégés során is történik. Ahogy pedig a meleg, ezáltal a vér lassanként visszatér a vékony vérerekbe, fájdalmas gyulladás és vérrögképződés lép fel. Emellett a normál hőmérséklet is forróbbnak és fájdalmasabbnak érződik, mert a hőérzékelő receptorok túlérzékennyé váltak a fagyos hideg hatására.