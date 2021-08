Tünetek a férfiaknál, amik bajt jelezhetnek

Számos oka van annak, hogy a nők jellemzően tovább élnek, mint a férfiak (az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ - CDC - adatai szerint a férfiak átlagosan 76, míg a nők 81 évig élnek). Az egyik leglényegesebb az, hogy az erősebbik nem képviselői a nőkhöz képest jobban kerülik az orvosokat és könnyebben figyelmen kívül hagyják még a riasztó panaszaikat is. A The Healthy cikke alapján összegyűjtöttük azokat a tüneteket, amelyekkel a férfiaknak minél hamarabb szakemberhez kell fordulniuk.

Merevedési zavar

Dr. Joseph Alukal urológus szerint súlyos probléma jele lehet, ha egy 45-50 éves férfinek semmilyen más egészségügyi problémája nincs, csak az, hogy "gondjai vannak az ágyban". "Amerevedési zavararra utalhat, hogy nem megfelelő a hímvesszőben a véráramlás, és egyúttal arra is felhívhatja a figyelmet, hogy ez a probléma a test más részein, például a szívben vagy az agyban is fennáll. A merevedési zavar éppen ezért ugyanolyan valószínűséggel jelzi előre a szívroham vagy a stroke bekövetkeztét, mint a dohányzás vagy a családban előforduló szívbetegség" - magyarázza az urológus.

Nyelési nehézség

"A nyelési nehézség (dysphagia) olyan tünet, amelyet a férfiaknak soha nem szabad figyelmen kívül hagyniuk" - figyelmeztet dr. David Poppers gasztroenterológus. A probléma a savas reflux egyik jellemző szimptómája, de utalhat allergiára vagy nyelőcsőrákra is. A szakember rámutatott: a krónikus savasrefluxegyik súlyos szövődménye az úgynevezett Barrett-nyelőcső, amelynek lényege, hogy a nyelőcső sejtjei átalakulnak, és könnyen daganattá fejlődhetnek.

Súlygyarapodás

Szintén intő jel lehet, ha a férfinak gyarapszik a súlya. A hasi zsír vagy "sörhas" például szívproblémákra figyelmeztethet. Egy, a Journal of the American College of Cardiology című folyóiratban közzétett kutatás arra jutott, hogy minél méretesebb egy férfi hasa, annál nagyobb nála a szívbetegség kockázata. A súlygyarapodás hátterében emellett depresszió vagy stressz is állhat, hangsúlyozza dr. Steven Lamm belgyógyász.

A férfiak jobban kerülik az orvosokat és könnyebben figyelmen kívül hagyják még a riasztó panaszaikat is. Fotó: Getty Images

Vizelési problémák

Nem érdemes elbagatellizálni a vizelési problémákat (például gyakori vizelési inger,fájdalomvizelés közben) sem. Az Oncotarget című folyóiratban 2017-ben közzétett kutatás szerint, ha egy férfi hosszú ideje szenved az említett panaszoktól, és mellette egyéb tüneteket is tapasztal (véres vizelet/ondó, merevedési zavar), akkor akár prosztatarák is állhat a háttérben. A vizelési problémák kevésbé súlyos kórképeket is jelezhetnek, ilyen a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás vagy a prosztatagyulladás.

Csomó a herében

Mint arra a Urology Care Foundation rámutatott, a hererák egyik leggyakoribb jele a herében lévő fájdalommentes csomó. A daganatos betegséghez további panaszok is köthetőek, például a here duzzanata, illetve a herében, a herezacskóban vagy az ágyéknál érzett fájdalom. A korai stádiumban diagnosztizált hererák azonban az esetek többségében kezelhető és gyógyítható, nem szabad tehát halogatni az orvos felkeresését.

Genitális szemölcsök

Dr. John G. Zampella bőrgyógyász szerint a nemi szervi (genitális) szemölcsök megjelenése jellemzően HPV-fertőzést (HPV - humán papillómavírus) valószínűsít. A szakember arról is beszélt, hogy a HPV akár péniszrákot is okozhat. A HPV egyébként a leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzés: sokaknak fogalmuk sincs róla, hogy érintettek, ennek eredményeképpen azonban a tudtukon kívül továbbadhatják a vírust a szexuális partnerüknek.