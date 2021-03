Hogyan előzhető meg a prosztatagyulladás?

A dülmirigy A férfi belső nemi szervekhez tartozó prosztata, más néven dülmirigy egy megközelítőleg 20 gramm tömegű, szelídgesztenye nagyságú szerv. A benne termelődő prosztataváladék az ondóhólyag váladékával és a hímivarsejtekkel együtt képezi az ondót, amely az ejakulációval ürül. Mivel a húgyhólyag alatt elhelyezkedő prosztata körülveszi a húgycsövet, ezért jellemzően a többi tünet megjelenése előtt vagy azokkal egy időben kialakuló vizelési problémák is utalhatnak arra, hogy valami nincs rendben a dülmiriggyel. h i r d e t é s

A prosztatagyulladás (prosztatitisz) esetén az aprócska, ám annál fontosabb dülmirigy, azaz a prosztata megduzzad és érzékennyé válik. Ez lehet igen fájdalmas, főképp vizeletürítés vagy ejakuláció közben. A prosztatitisz okát sokszor felderíteni is igen nehéz: az eseteknek csupán mintegy 10 százalékát okozza bakteriális fertőzés. A tünetek hátterében ezen kívül állhat valamilyen sérülés vagy idegkárosodás, de pszichés faktorok is szerepelhetnek. Mivel a diagnosztika is nehézkes, ezért a prosztatagyulladás kezelése ugyancsak megizzaszthatja még a tapasztalt szakembereket is.

Így enyhíthetjük a tüneteinket

A nem bakteriális eredetű prosztatagyulladás, más néven kismedencei fájdalom szindróma egyesek életét akár hetekig, hónapokig, sőt évekig megkeserítheti. Kezelés gyanánt a betegséghez társuló panaszokra, elváltozásokra (fájdalom, vizelési panaszok, gyulladás) különböző gyógyszerek kombinált használatát írják elő, valamint azt tanácsolják a pácienseknek, "tapasztalják ki" azokat a tényezőket, amelyek esetükben a tünetek fellángolását okozhatják.

Emellett az orvos ajánlhatja, de akár magunktól is kipróbálhatunk olyan helyi hatású, természetes összetevőjű, gyógynövényi készítményeket, melyek enyhítik a panaszainkat.

Sokat tehetünk azért, hogy ne alakuljon ki a prosztatagyulladás. Fotó: Getty Images

Az ülőfürdő is segíthet

A bakteriális eredetű prosztatitiszt némileg könnyebb kezelni, az akut változat esetén általában elegendő egy kéthetes antibiotikum-kúra. A krónikus, azaz legalább 3 hónapja tartó bakteriális prosztatagyulladás kezelése azonban jóval hosszabb, így akár 6 hetes antibiotikum-kúra is szükséges lehet, valamint az életminőséget rontó tüneteket és a fájdalmat is csillapítani kell: gyógyszeres terápiával, illetve az említett gyógynövényes készítményekkel, ülőfürdővel, lazító tornagyakorlatokkal.

Kiket érint a leggyakrabban?

Minden életkorban kialakulhat a prosztatagyulladás, de leggyakrabban az 50 éves vagy annál fiatalabb, 30-as, 40-es férfiakat érinti. Nem szabad összekeverni a prosztata jóindulatú megnagyobbodásával, ami viszont inkább az idősebb férfiak problémája.

Bár száz százalékig biztos módszer nem létezik a prosztatitisz megelőzésre, vannak olyan apró életmódbeli és étrendi változtatások, melyek hozzájárulhatnak a dülmirigy egészségének megőrzéséhez. Ahhoz azonban, hogy minél hatékonyabbak lehessünk a prevencióban, nem árt megérteni pontosan, mik is a betegség rizikófaktorai és melyek a kísérő tünetek.

Ezek jelezhetik a bajt

A prosztatitisz tünetei nagyban függenek attól, hogy mi a gyulladás kiváltó oka. Előfordulhat, hogy valakinek egyáltalán nincsenek szimptómái, míg másoknál hirtelen jelennek meg a panaszok, melyek akár olyan súlyosak is lehetnek, ami azonnali kórházi kezelést igényel. Az alábbiak a prosztatagyulladás leggyakoribb tünetei:

gyakori vizeletürítési inger, főképp éjszaka;

vizeletürítési nehézségek, például csöpögés, a vizeletsugár akadozása;

fájdalmas, égő érzés vizeletürítés közben;

zavaros vagy véres vizelet;

fájdalmas ejakuláció;

hidegrázás ésláz- csak akut gyulladás esetén;

ágyéki, rektális, alhasi, vagy deréktáji fájdalmak;

kimondottan a péniszt és/vagy a heréket érintő kellemetlen érzés, fájdalom;

influenzaszerű tünetek (ez általában a bakteriálisfertőzésmiatt kialakuló prosztatitiszre jellemző).

A prosztatagyulladás okai és rizikófaktorai

Az, hogy a prosztatagyulladás mitől alakul ki, még a kutatók számára sem mindig teljesen egyértelmű. Mint említettük, oka lehet akár a vizeletből a prosztatába kerülő baktériumfertőzés, illetve a véráramon keresztül is bekerülhetnek kórokozók a szervbe. A nem bakteriális eredetű prosztatagyulladás esetében a területet ért sérülés (például kerékpározás vagy lovaglás közben beütöttük) vagy egy ott végzett műtét (a prosztatabiopszia is ide tartozik) is hozzájárulhat a kialakulásához. Bizonyos egyéb körülmények, illetve egyes orvosi eljárások szintén növelhetik a prosztatitisz kockázatát:

bármilyen eszköz, például katéter behelyezése a húgycsőbe;

korábbi húgyhólyag- vagy húgycsőfertőzés;

korábbi prosztatitisz;

nemi úton terjedő betegségek (STD);

kiszáradás;

életkor;

fokozott stressz.

Természetesen az okok feltárásához szorosan hozzátartozik a megfelelő vizsgálatok elvégzése. A diagnózis alapját az anamnézis képezi, ennek felállítása során a szakember - leggyakrabban urológus - kikérdezéssel felderíti az említett okokat és rizikófaktorokat, valamint az egyéb lehetséges kórelőzményeket. Ezt követően vizelet-, labor-, valamint mikrobiológiai vizsgálatot rendelhet el, továbbá manuálisan, rektális vizsgálattal maga is felméri a dülmirigy állapotát, melyet ultrahangos "felderítéssel" is kiegészíthet.

Mit tegyünk, hogy elkerüljük?

Az alábbiakban igyekeztünk olyan hasznos tippeket és tanácsokat összegyűjteni, melyek betartásával csökkenthető a prosztatagyulladás kialakulásának esélye, személyre szabott tanácsokért pedig forduljunk bátran kezelőorvosunkhoz.

A higiénia mindenekelőtt. A pénisz és környékének tisztán tartása az egyik legfontosabb tényező, mellyel megelőzhetjük a bakteriális prosztatagyulladás kialakulását.

Igyunk több vizet. A prosztata egészségének megóvásához és fenntartásához elengedhetetlenül fontos a megfelelő folyadék (elsősorban víz) fogyasztása. A kiszáradás, vagy a kevés folyadékbevitel ugyanis kedvez a húgyúti fertőzések kialakulásának (nem tudja kimosni a vizelet a baktériumokat a szervezetből, így azok gyorsan elszaporodnak), ez növeli a prosztatitisz kialakulásának esélyét, illetve a már meglévő probléma tüneteit súlyosbíthatja is.

Csökkentsük a koffeinbevitelt. A kávé, kóla, fekete tea stb. - tehát minden koffeintartalmú ital - kerülendő, mivel ezek irritálhatják a dülmirigyet, illetve ronthatnak a meglévő prosztatagyulladásos szimptómákon.

Mérsékeljük az alkoholfogyasztást. Ahogyan a kávé, úgy az alkoholos italok sem tesznek jót a dülmirigynek, igyekezzünk limitálni bevitelét.

Biztonságos szex. A nemi úton terjedő betegségek, mint a gonorrhoea, szintén állhatnak a prosztatitisz hátterében, ezért mindig használjunk gumióvszert közösüléskor, és ne váltogassuk gyakran partnereinket.

Mozogjunk többet. A rendszeres testmozgás nemcsak a prosztata egészségének megőrzésében, de a prosztatitisz kialakulásának megelőzésében is nagyon hatékony.

Ne üljünk sokat. Ha ülőmunkát végzünk, akkor figyeljünk arra, hogy rendszeres időközönként felálljunk, az állandó ülés ugyanis extra nyomást helyez a prosztatára és idővel annak gyulladását okozhatja. A hosszú kerékpártúráknál is érdemes erre figyelni.

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Ügyeljünk arra, mit és mikor eszünk. Lehetőleg fogyasszunk minél kevesebb feldolgozott élelmiszert, de annál több zöldséget és gyümölcsöt. Húsokból a sovány húsokat, halakat részesítsük előnyben, gabonafélékből válasszuk a teljes kiőrlésű változatokat. Figyeljünk a megfelelő vitaminbevitelre is. Köztudott, hogy például a D-vitamin segíthet megelőzni a fertőzések kialakulását.

Kerüljük a csípős, fűszeres ételeket. Bár kutatások még nem születtek e témában, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a túl fűszeres, csípős ételek árthatnak a húgyhólyagunknak, növelve a prosztatitisz kialakulásának esélyét, a meglévő betegség tüneteit pedig képesek felerősíteni is.

Törekedjünk az egészséges testsúlyra. A túlsúly káros a prosztatára is, ezért igyekezzünk megőrizni egészséges testtömegünket. Amennyiben felesleges kilókkal küzdünk, igyekezzünk azokat leadni megfelelő táplálkozással és rendszeres testmozgással.

Tanuljunk stresszkezelési technikákat. A nem bakteriális eredetű prosztatagyulladás, azaz kismedenceifájdalomszindróma hátterében sokszor a stressz áll. Ügyeljünk arra, hogy sporttal, megfelelő stresszkezelési technikákkal, meditációval oldjuk a bennünk felgyűlő feszültséget. Pszichoterapeuta is segíthet a megfelelő technikák és az érzelemszabályozás elsajátításában.

Ne féljünk orvoshoz fordulni. Bár szinte minden férfi találkozik a prosztatitisszel életében legalább egyszer, még mindig túl szégyenlősen, tabuként kezelik az azzal járó kellemetlen tüneteket, és sokan inkább hetekig, hónapokig szenvednek, mert halogatják az orvos felkeresését. Sokkal jobb azonban még rögtön, az első panaszok megjelenésekor szakember segítségét kérni, hiszen így valószínűleg rövidebb idő alatt megoldódik a probléma, ráadásul jó eséllyel elkerülhetjük a komplikációk kialakulását is.