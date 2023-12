Migrénre Botox? Beválhat!

A klasszikus „migrénesek” pontosan tudják, milyen nagy megkönnyebbülés lehet megtalálni a hatásos szert a kínzó fejfájásos rohamok ellen. De mihez kezdhetnek azok, akiknél nem váltak be a rendelt gyógyszerek vagy a mellékhatásaikkal nehéz megküzdeni? Dr. Simon Márta, a FájdalomKözpont neurológusa, fejfájás specialista az ilyen esetekben alkalmazható botox-kezelésre hívta fel a figyelmet.

A migrén komplex kezelést igényel

A migrénes fejfájás kezelése nem egyszerű feladat, a hatékony és biztonságos terápia kiválasztását érdemes szakorvosra bízni – a nem megfelelő indikációval beszedett, nagyobb mennyiségű fájdalomcsillapító ugyanis fejfájást generálhat, vagyis a beteg tulajdonképpen ördögi körbe kerül. A migrénes rohamok lehetnek enyhék, de akár a súlyos szintet is elérhetik, és éppen a súlyosság az, ami meghatározhatja, milyen gyógyszert érdemes bevetni. Vannak azonban általános szabályok, amelyek minden migrénes rohamra egyaránt vonatkoznak.

Minél hamarabb, megfelelő gyógyszermennyiséget a megfelelő formában kell alkalmazni, az orvos utasításainak megfelelően. Ugyanakkor számolni kell azzal, hogy specifikus rohamgyógyszert havi 10 alkalomnál több nem ajánlott bevenni és szintén nem ajánlottak a kábító fájdalomcsillapítók sem. A rohamok kezelése mellett megelőző kezelés is javasolt lehet, ha havi 3-4 alkalomnál gyakoribb, vagy hosszan tartó fejfájások jelentkeznek. Ilyen esetben folyamatosan kell szedni az adott gyógyszert, azért, hogy ne alakuljon ki akár minden másnap a migrén. Megelőző szer lehet például antidepresszáns, bizonyos epilepszia ellenes gyógyszerek, a kardiológiai gyógyszerek közül pedig a bétablokkolók – megfelelő orvosi felügyelet mellett. A gyógyszeres migrénkezelésen túl fontos az életmódbeli szabályok betartása is, amennyiben a páciens be tud azonosítani bármilyen ételt, italt vagy akár tevékenységet, ami rohamot provokál. Ilyenkor az adott dolgot (például az alkoholt, a koffeint, a csokoládét, egyes fűszereket, a túl intenzív fizikai tevékenységet, bizonyos illatszereket vagy tisztítószereket, a stresszes túlterhelést) meg kell próbálni elhagyni vagy valamivel helyettesíteni.

Mi történik, ha nem válik be a rendelt gyógyszer?

"Egyes esetekben előfordul, hogy a migrénes rohamokra szedett profilaktikumok nem hatásosak vagy mellékhatásaik miatt nem működnek. Ilyenkor jöhet szóba a botulinum-toxin, vagyis a botox" – hangsúlyozza dr. Simon Márta, a FájdalomKözpont neurológusa, fejfájás specialista. Hozzátette: ez az eljárás 2011 óta engedélyezett, miután több klinikai vizsgálatban beigazolódott, hogy a botox-kezelés hatásos lehet a krónikus migrénnél.

Krónikus migrénről akkor lehet beszélni, ha több mint 3 hónapon át, több mint havi 15 napon át előfordul fejfájás, és ezekből legalább 8 nap migrénes jellegű. A vizsgálatok tanulsága szerint ilyen eseteknél a leghatékonyabb a Botox-kezelés, az eredménye ugyanis jelentősen kevesebb roham, illetve azok enyhülése. (Azoknál a pácienseknél, akik havonta kevesebb mint 15 fejfájásos periódusról számoltak be a vizsgálatokban, azaz epizodikus migrénesek voltak, nem volt szignifikáns az esetszámok csökkenése.)

Hogyan hat a Botox migrén esetén?

A Botox-kezelések hatásának alapja az exotoxin nevű anyag ingerületátvitelt gátló mechanizmusa, ami ilyen módon korlátozza az izmok összehúzódását. A krónikus migrénnél alkalmazott injekciós kezelés célja, hogy csökkentse a homlokizmok tónusát, ugyanis a görcsös, feszült izomtónus gyakori kiváltója a rohamoknak. (Van ajánlás a trigeminus és occipitalis neuralgia Botox-szal való kezelésére is, de ebben az esetben más a protokoll és a dózis is.) A vizsgálatok alapján krónikus migrén esetén alkalmazott Botox-injekcióknál két hónapon belül bekövetkező állapotjavulás és ennek következtében életminőség-emelkedés várható. A tartós hatás érdekében 12 hetente javasolt a kezelések ismétlése, amely során a nyak, illetve a fej területén 7 különböző helyre kell injekciós formában bejuttatni a hatóanyagot. Az irányelvek azt javasolják, hogy az injekciók beadását a technikában jártas orvos végezze, hogy a nem előírásszerű beadás miatti esetleges mellékhatások kivédhetők legyenek.