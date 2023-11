Kiderült, miért okoz fejfájást a vörösbor

A vörösbor okozta fejfájás azért is érdekes, mert az érintettek általában arról számolnak be, hogy más típusú szeszesitaloktól – mértékletes fogyasztás mellett – nem jelentkeznek hasonló panaszaik. A Kaliforniai Egyetem kutatócsapata legújabb vizsgálatai során arra az eredményre jutott, hogy mindezért a kékszőlő-fajták egyik összetevője, a kvercetin lehet a felelős – írja a BBC híroldala. Ez egy flavonoid vegyület, amelynek erős antioxidáns hatást tulajdonítanak, olyannyira, hogy számos forgalmazó táplálékkiegészítő formájában is árusítja.

Akár egyetlen pohár vörösbortól is megfájdulhat a feje azoknak, akik érzékenyek rá. Fotó: Pixabay

A kék borszőlőkben annál több kvercetin termelődik, minél több napfényhez jutnak. Az olcsóbb vörösborok éppen ezért jellemzően ritkábban okoznak fejfájást, mert az előállításukhoz használt szőlő dús levelű tőkéken terem, és nem kap annyi napfényt, mint azok a minőségi szőlők, amelyekből a legjobb és így legdrágább borok készülnek. Utóbbiak esetében ugyanis a borászok nagy figyelmet fordítanak a napsütés optimális kihasználására, tudatosan javítva ezáltal a bor minőségét. A kutatók a Napa-völgyben termő cabernet sauvignont említik példaként, amely magas kvercetintartalommal bír.

Mi köze a kvercetinnek a fejfájáshoz?

Ismert, hogy a kelet-ázsiai származású emberek több mint harmada minden típusú alkoholra érzékeny, és azok fogyasztása nyomán arcpírt, fejfájást, hányingert tapasztal. Ennek oka az alkohol lebontásában közreműködő egyik enzim, az aldehid-dehidrogenáz (ALDH2), illetve az azt kódoló génvariáns. Az alkohol lebomlása két szakaszban megy végbe a szervezetben. Először toxikus acetaldehiddé alakul át, majd abból az említett enzim segítségével lesz ártalmatlan acetát. Utóbbi lépés nélkül az acetaldehid felgyülemlik és kellemetlen panaszokat okoz.

A kaliforniai kutatók szerint hasonló alapokon nyugszik a vörösbor fejfájást generáló hatása is. Laboratóriumi kísérletek során kimutatták, hogy a kvercetin közvetetten, egyik bomlásterméke révén gátolja az ALDH2 működését. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez a flavonoid csak akkor okoz problémát, ha alkohollal együtt jut a szervezetbe. Számos más gyümölcsben és zöldségben is előfordul, azok fogyasztása mégsem okoz tüneteket.

Következő lépésként a kutatók úgy tervezik bizonyítani elméletük helyességét, hogy megszerveznek egy humán kísérletet. A vörösbor okozta fejfájásra hajlamos résztvevők egy részének kvercetint, egy más részének placebót adnak majd tablettás formában – némi vodkával együtt. Ebből kiderülhet, hogy valóban ez a vegyület és az alkohol párosa áll-e az évezredes rejtély hátterében. Eddigi eredményeikről a kutatók a Scientific Reports című folyóiratban számoltak be.