Panaszkodnak a védőnők, a legalapvetőbb eszközöket sem kapják meg

„A Védőnői Szolgálatunkat is utolérte a központosítás átka. Elfogynak a tartalékaink” – idézi név nélkül dr. Kunetz Zsombor múlt szerdai Facebook-bejegyzése az egyik védőnőt, aki a közösségi médiában publikált posztjában azt kérte a kismamáktól, a várandósgondozásra vigyenek magukkal vizeletmintát, mert nem tud számukra poharat biztosítani a mintagyűjtéshez. Ezen kívül azt is kérte, hogy otthon nyomtassák ki a státuszvizsgálathoz szükséges kérdőívet két példányban, mert a szolgálat nyomtatójához elfogyott a papír, illetve a tintapatron is lassan kiürül.

Noha a posztot Kunetz megosztása után törölték a közösségimédia-felületről, az RTL Híradó vasárnap esti riportja szerint egyáltalán nem egyedi esetről van szó. Szalainé Pintér Boglárka jogi szakokleveles védőnő, a Független Egészségügyi Szakszervezet védőnői alapszervezete vezetője a műsorban elmondta: amióta tavaly júliusban a védőnői szolgálatok fenntartása az önkormányzatoktól a megyei kórházakhoz került át, állandóak és szerteágazóak az eszközbeszerzési nehézségek. Hozzátette, egy friss felmérés szerint a tavalyi átállás óta a védőnők 68 százaléka számolt be arról, hogy kénytelen volt saját költségén megvásárolni olyan eszközöket, amelyek a mindennapi munkavégzéséhez szükségesek.

A szakszervezeti vezető szerint nem pénzügyi, hanem szervezési természetű problémával állnak szemben. A kórházi beszerzéseket intéző Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság sok esetben egyszerűen nem rendeli meg ugyanis, amit a védőnők kérnek. Példaként említette, hogy ha egy kórház egy bizonyos típusú nyomtatót használ, akkor a más nyomtatót használó védőnőknek nem rendelnek kompatibilis tonert – de közben a nyomtatókat sem cserélik le vagy egységesítik. Az RTL Híradó az ügyben megkereste az Országos Kórházi Főigazgatóságot, amely azonban csak annyit válaszolt kérdéseikre: „az eset kapcsán felvettük a kapcsolatot a védőnői szolgálatot irányító intézménnyel, hogy ellenőrizze és hiány esetén biztosítsa a szükséges eszközöket.”

