Koronavírus: hamarosan új Pfizer-vakcina jöhet

Folyamatosan zajlik a kutatás a Pfizer újabb védőoltásának kifejlesztésére, amelyik már a delta variáns ellen is szinte teljes védettséget biztosít. Falus András az ATV Híradójának úgy nyilatkozott, a továbbfejlesztett oltás a hagyományos molekuláris biológiai eljárások mellett a mesterséges intelligenciák segítségével készül. "Ez egy nagyon gyors technológia. Külön érdekessége, hogy a mesterséges intelligenciák bevonása, az rendkívül intenzív, tehát azok a sorrendek, azok a nukleotid sorrendek, amik az új variánsokat jellemzik, azok bekerülnek óriási bázisokba" - magyarázta az immunológus, aki elképzelhetőnek tartja, hogy akár már őszre elkészül az új Pfizer-oltás Amerikában.

Nemsokára kész lehet új Pfizer-vakcina. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

"A jelenlegi oltások is nagyon jól működnek"

Az mRNS-forradalom: a "mindent" gyógyító hírvivőfehérje- részletek itt.

Bár hasonlóan látja a helyzetet Lisziewicz Julianna immunológus is, úgy véli, a variánsok ellen kifejlesztett védőoltások tömeggyártása hosszabb folyamat lehet. Azzal az állítással ugyanakkor egyetért, hogy a jelenlegi Pfizer és Moderna oltások is hatékonyak a delta variánssal szemben. "A jelenlegi mRNS vakcinák kisebb hatásfokkal, de még mindig nagyon jól működnek a delta variáns ellen. Például a Moderna-, Pfizer-vakcina eddig 94 százalékos hatásfokú volt az alfa variánssal, most olyan 85 százalék hatásfokú a delta variánssal. Tehát ez még mindig nagyon jó" - szögezte le a szakember.

Nekik kiemelten fontos a pótoltás

Ami a harmadik oltást illeti, Falus András úgy fogalmazott, nem kell mindenkinek beadatnia. Azt ugyanakkor kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a Sinopharm vakcinával oltott 60 év felettiek egy része pótoltást kapjon.

