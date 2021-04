Koronavírus: rossz hír a várandós nőknek

Máig számos kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással lehet a várandós nőkre és magzatukra - valamint a terhesség alakulására és lefolyására - egy esetleges koronavírus-fertőzés. A JAMA Pediatrics című orvosi folyóiratban megjelent tanulmány szerzői most megerősítették: a várandós nőknél SARS-CoV-2 vírusfertőzés esetén nagyobb a valószínűsége a súlyos lefolyású megbetegedésnek, az elhalálozásnak, és ők nagyobb valószínűséggel szorulnak intenzív terápiás ellátásra, esetleg gépi légzéstámogatásra, mint nem terhes társaik - írja a webmd.com.

A COVID-19 a várandós nőket sem kíméli. Sőt, ők több szempontból is fokozott kockázatnak vannak kitéve. Fotó: Getty Images

Körükben nagyobb a koraszülés és bizonyos terhességi komplikációk (például terhességi magas vérnyomás, vagyis preeclampsia) kialakulásának esélye is - összegezte Michael Gravett szülész-nőgyógyász professzor, a tanulmány egyik vezető szerzője. A kutatók emellett azt találták, hogy a pozitív koronavírus tesztet produkáló kismamák körülbelül 11,5 százalékának a gyermeke is megfertőződött.

A COVID-19 csak az egyik veszélyforrás

A tanulmány elkészítésében több mint száz kutató vett részt, akik 2020 áprilisa és augusztusa közötti adatokat gyűjtöttek be 18 országban, 2130 várandós nőtől. Ezeket összevetve megállapították, hogy a COVID-19-en tavaly átesett kismamák körében hússzor nagyobb volt a halálozás kockázata, mint a koronavírus-fertőzést elkerülő társaiknál. Azoknál a várandós nőknél volt a legnagyobb a súlyos megbetegedés kockázata, akik túlsúllyal, magas vérnyomással vagy cukorbetegséggel küzdöttek. Akik enyhe tünetekkel vagy tünetmentesen vészelték át a fertőzést, azoknál nem volt magasabb a koraszülés, a preeclampsia, vagy az intenzív terápiára szorulás kockázata, mint egészséges társaiknál, a halálozásé viszont igen.

Így hathat a koronavírus a csecsemőkre

A vizsgálat során a kutatók azt is megállapították, hogy a koronavírussal megfertőződött csecsemők általában csak enyhe tünetektől szenvedtek. A rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy a szoptatás nem járul hozzá a vírus továbbadásához, de a császármetszés növeli a megfertőződés kockázatát a csecsemők számára - írták a tanulmány szerzői. Mindezeket figyelembe véve sok más egészségügyi szakemberhez hasonlóan ők is azt ajánlják: a várandós nők oltassák be magukat, hogy a lehető leghatékonyabban védhessék születendő gyermeküket és saját magukat a koronavírus-fertőzés okozta esetleges szövődményektől.