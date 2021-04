Koronavírus: ezek az indiai krízis okai

Indiában háromnaponta 1 millió új koronavírus-fertőzöttet azonosítanak, és ennél nagyságrendekkel több lehet az aki nem kerül be a statisztikába, egy közel 1,366 milliárd lakosú országban, melynek közegészségügyi rendszere igen gyenge lábakon áll. Vasárnapra a napi COVID-19-hez köthető halálozások száma már meghaladta a 2800-at, a szakértők szerint azonban a valós számok ennek sokszorosai lehetnek. A The Guardian epidemiológusok és más szakértők segítségével készített összeállításában azt vizsgálja, pontosan milyen tényezők vezettek odáig az elmúlt hónapokban, hogy mára a világ legsúlyosabb járványa tomboljon Indiában.

A mutációk

Az egyik elképzelés szerint az Indiában most pusztító második járványhullámot a rendkívül fertőző SARS-CoV-2 variánsok okozzák. Az úgynevezett "indiai kettős mutáns" vagy B.1.617 kiemelt figyelmet kapott, bár a virológusok szerint nem ez a domináns variáns az országban, és egyetlen változatból sem találtak olyan koncentrációt a levett mintákban, amire azt lehetne mondani, hogy egyedül az tehető felelőssé a jelenlegi helyzetért. Az ország egyes részein például a brit variáns okozza a fertőzések jelentős részét, míg máshol olyan mutációkat találtak, melyeket még tovább kell vizsgálni. Az epidemológusok szerint a most terjedő mutációk jóval fertőzőbbek lehetnek, mint azok, amik a tavalyi első hullámban terjedtek.

Dr. Shahid Jameel, Ashoka Egyetem Trivedi biológiai tudományok iskolájának igazgatója a brit lapnak úgy fogalmazott, a viselkedésük alapján gondolják, hogy fertőzőbbek ezek a mostani variánsok. "Bár Indiában eddig egyetlen koronavírus-változatot sem tudtak kapcsolatba hozni a jelenlegi járványhullámmal, de a korábban az Egyesült Királyságban és másutt látottak alapján ez lehet a logikus magyarázat" - mondta a szakember.

A politikai kudarcok

Mivel a különböző aggodalomra okot adó variánsok már tavaly decemberben is keringtek az országban, amikor a számok még csökkenőben voltak, így kicsi az esély, hogy ezek egymagukban lennének a mostani hullám okai. A cikk emlékeztet, Indiában idén márciusig jelentősen csökkentették a többi közt a távolságtartásra vagy karantéra vonatkozó járványügyi intézkedéseket - ezt a döntést ma már súlyos politikai tévedésnek ítélik meg. A kontinensnyi országban tavaly szeptembertől még meredeken csökkentek a hivatalos járványügyi adatok, ami lehetőséget adott volna arra, hogy megerősítsék az egészségügyi ellátórendszert és kiépítsék a vakcinációhoz szükséges infrastruktúrát még egy újabb, és várhatóan nagyobb második járványhullám előtt. Márpedig ennek eljövetele várható volt, elég volt csak a más országokban zajló eseményeket figyelni, de több tudós külön is figyelmeztette erre az indiai kormányt. Ehelyett az indiai miniszterelnök, Narendra Modi választási gyűléseket szervezett, és büszkén dicsekedett az ott összegyűlt tömeg nagyságával, ahogyan az ő nevét viselő stadionban rendezett krikettmeccsek nézőinek számával is. Pártja, a Bharatiya Janata februárban dicshimnuszt zengett arról, hogy India legyőzte a COVID-19-et.

Már mindenhol betegellátásra rendezkedtek be Indiában. Ezen a felvételen egy rendezvényközpont báltermében helyeztek el ideiglenesen ágyakat a koronavírus-fertőzötteknek Újdelhiben

Fotó: Naveen Sharma/Getty Images

Mindezeken túl olyan tömegrendezvényeket is engedélyeztek, mint a Kumbh mela, a világ egyik legnagyobb összejövetele, ahol zarándokok milliói látogatták meg néhány hét alatt a Gangesz-folyót, ami valószínűleg mindenféle variáns terjedésének kedvezhetett. Ráadásul ne feledkezzünk meg arról, hogy nagyon sok indiai kénytelen zsúfolt nyomornegyedekben élni, a túlélés érdekében folytatni a munkát, a társadalmi távolságtartás számukra szinte lehetetlen. Más társadalmi csoportok, főképp a nagyobb városokban élők középosztálybeliek pedig, míg tavaly betartották a járványügyi intézkedéseket, a kormány enyhítései nyomán szintén felhagytak az elővigyázatossággal, visszatértek az éttermekbe, szalonokba és bevásárlóközpontokba. Ez a döntés pedig sokak számára végzetesnek bizonyult.

A gyenge egészségügyi infrastruktúra

Bár Indiában számos kiváló kórház és orvosi szakember van, de az állami egészségügyi rendszer az egyik legrosszabbul finanszírozott a világon, az ország teljes GDP-jének mindössze bő egy százalékát fordítja a kormány ezekre a kiadásokra. Ezer emberre kevesebb mint egy orvos jut, ráadásul ez az arány a vidéki területeken és a szegényebb térségekben még sokkal rosszabb. Ennek eredménye pedig egy törékeny rendszer, mely a kelleténél sokkal kevesebb ággyal, orvosi felszereléssel, gyógyszerrel és oxigénnel működik, így nem képes megbirkózni a hirtelen megsokszorozódó esetek rohamával. Ennek következménye az is, hogy valójában nem is tudják nyomon követni a járvány mértékét. A szakemberek úgy gondolják, különösen a vidéki térségekben a legtöbb ember az otthonában hal meg, így haláluk oka sem kerül be a statisztikába.

A védőoltások hiánya

India a világ legnagyobb oltóanyaggyártója volt a járvány kezdetekor. Havonta több mint 80 millió dózist állítanak elő, amit csak Kína és az Egyesült Államok kapacitása szárnyal túl, köszönhetően annak, hogy tavaly jelentős beruházásokat hajtottak végre ezeken a területeken. Indiában a nagy termelési kapacitás ellenére mégis vakcinahiány mutatkozik, az indiaiak beoltása a vártnál is lassabban zajlik, eddig száz emberből mintegy 9 kapott meg legalább egy dózist.

Az ország lakosságának óriási méretét tekintve jelenleg az oltás nem elérhető megoldás számukra a jelenlegi helyzetben, főképp, ha azt nézzük, hogy szombaton érte el a világon beadott összes adminisztrált dózis az egymilliárdot. Ha ezt mindet Indiában adták volna be - két dózissal számolva fejenként -, még akkor is további 400 millió felnőtt várna az országban, hogy megkapja valamelyik vakcinát.

