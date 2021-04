Koronavírus: gyorsan terjed az indiai tripla mutáns

Néhány napja a HáziPatika.com is megírta, hogy Indiában a COVID-19- járvány miatt az egészségügy már nem bírja a terhelést: exponenciálisan nő ugyanis a koronavírus-fertőzöttek, ezzel együtt a súlyos állapotban lévők száma. Ebben szakértők szerint nagy szerepe lehet az ott terjedő dupla mutáns vírusvariánsnak, ami vélhetően jóval fertőzőképesebb az indiai első hullámban megbetegedést okozó változatoknál.

Indiában berobbant a koronavírus-járvány második hulláma. Fotó: Getty Images

Az indiatoday.com beszámolója szerint óráról órára romlik a helyzet. Míg csütörtök virradóra napi 315 ezer új fertőzöttet regisztráltak Indiában, pénteken már közel 333 ezer új fertőzöttről és több mint 2200 halottról érkezett jelentés. (Összehasonlításképp: hétfőn még "csak" 273 ezer új esetet regisztráltak, február közepén pedig a napi átlag mindössze 11 ezer körül alakult.)

Felbukkant az indiai tripla mutáns

Aggodalomra ad okot, hogy újabb gyorsan terjedő vírusváltozatra bukkantak: a B.1.618 elnevezésű variáns ráadásul tripla mutáns. "Bengáli törzs" néven is emlegetik, mert Nyugat-Bengáliában azonosították. Ahogy a neve is jelzi, három mutációt hordoz, ami azt jelenti, hogy több helyen is megváltoztatja a vírus tüskefehérjéjét. (A korábban szintén Indiában azonosított dupla mutáns, a B.1.617 két mutációt: az L452R-t és az E484Q-t hordozza.) A tripla mutánsban kimutatták az E484K-mutációt is, amit az eddigieknél fertőzőképesebb brazil- és dél-afrikai változat is hordoz.

Szakértők szerint noha egyelőre keveset tudunk a tripla mutánsról, a korábbi tapasztalatok szerint fertőzőképesebb, sokkal gyorsabban terjed, és rövid idő alatt több embert betegíthet meg, mint a korábbi variánsok. Jelenlétét már Delhiben és Maharashtrában vett mintákból is kimutatták.

A "bengáli törzs" felbukkanásáról Vinod Scaria, az indiai CSIR-Genomikai és Integratív Biológiai Intézet kutatója Twitter-bejegyzésében azt írta: e változat legkorábbi szekvenciáját már október 25-én izolálták egy nyugat-bengáli betegtől vett mintában.

A businessinsider.com Scariát-t idézve felhívta a figyelmet a tripla mutáns legfőbb veszélyére: ez a változat segíti a vírust abban, hogy minél hatékonyabban kötődjön az emberi sejtekhez, és - az E484K-mutáns révén - kijátszhassa az immunrendszert. Ami azt jelentheti, hogy a tripla mutáns kevésbé érzékeny a korábbi vírusváltozatok ellen -fertőzésútján vagy védőoltással - kialakult immunvédelemmel szemben.

Indiában eddig 16,2 millió fertőzöttet regisztráltak, és hivatalosan közel 187 ezer ember hunyt el a COVID-19 járványban. A mostani, rohamosan emelkedő napi esetszámok azért is megdöbbentőek, mert az ország viszonylag könnyen átvészelte a járvány első hullámát, és a második hullám elején - februárban - is még csak átlagosan napi 11 ezer új fertőzöttről szóltak a hírek.