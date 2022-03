Koronavírus-fertőzés: az oltatlan tizenévesek is belehalhatnak

Érzékeny témát járt körül a CNN oldalán megjelent cikkében Bernard Wolfson, az egészségügyi témákkal foglalkozó Kaiser Health News szerzője. Wolfson koronavírusban elhunyt fiatalok történetét osztotta meg, felhívva a figyelmet rá, hogy ugyan a legtöbb tizenéves és fiatal felnőtt enyhe tünetekkel vészeli át a koronavírus-fertőzést, a védőoltás visszautasításának tragikus kimenetele is lehet.

Ahogy azt a szakemberek újra és újra elmondják: a védőoltás életet menthet.

Forrás: Getty Images

Egy szomorú történet

A COVID-19 fiatal áldozatai közé tartozik a húszéves Tyler Gilreath, aki kitartóan ellenállt édesanyja unszolásának, hogy adassa be magának a koronavírus elleni védőoltást. Ahogy azt az Észak-Karolinában élő Tamra Demello elmondta: állandóan nyaggatta a fiát, ám ő azok közé tartozott, akik csak a saját kárukon, a saját hibáikból tanultak. "Minél többet beszéltem erről a témáról, annál kevésbé figyelt rám" - mesélte Demello. Elmondása szerint Tyler tartott a vakcinák lehetséges hosszú távú hatásaitól, különösen, ami a szívet érintő potenciális hatásokat illeti. (Az mRNS-alapú vakcinák tizenéveseknél és fiatal felnőttnél, jellemzően fiúknál/férfiaknál ritka mellékhatásként szívizom-, vagy szívburokgyulladást okozhatnak - a szerk.)

"Rengeteget olvasott erről, többet, mint én, de belebotlott számos összeesküvés-elméletbe is. Megvolt benne a halhatatlanságérzés, biztos volt benne, hogyha el is kapja a vírust, pár nap alatt túl lesz rajta, mert egészséges" - beszélt Tylerről az édesanyja. Végül nem így lett. De nem sokon múlott. Tamra Demellónak - aki 2021 márciusában oltatta be magát - sikerült rábeszélnie fiát a védőoltásra. Tyler beleegyezett, de várni akart vele, amíg megérkezik az Észak-Karolinai Egyetem campusára, ahol tanulmányait folytatta. Ám ott szinte azonnal elkapta a koronavírust az egyik szobatársától. Egy hónappal később, 2021 szeptemberében hunyt el a COVID-19 szövődményeként kialakult agyi fertőzésben. Demello büszke rá, hogy fia néhány szervét sikerült megmenteni, és a szervdonáció révén három ember életkilátásai javultak.

h i r d e t é s

Gyorsan terjed a közösségi médiában egy oltásellenes álhír, amely egy orvosi szakirodalmi idézetként feltüntetett szövegrészletre hivatkozva hirdeti, hogy járvány idején tilos oltani az embereket, mert az nemcsak az immunrendszert gyengíti, de a mutációk veszélyét is fokozza. Ez azonban nem így van.

Okok és következmények

"A tizenévesekre jellemző, hogy a koronavírus-fertőzésről a barátaiktól és a közösségi média platformokról, például az Instagramról vagy a TikTokról tájékozódnak, ám ezek nem a legmegbízhatóbb források" - hívta fel a figyelmet a problémára Bernard Wolfson. A tizenévesek oltásellenességét szakértők szerint a közösségi médiában terjedő tévhitek, félrevezető vagy tévesen értelmezhető tartalmak mellett a változó és olykor zavaros közegészségügyi ajánlások, és a hatóságokkal szembeni szkepticizmus is erősítheti.

Mindemellett e korosztály tagjai gyakran nem számolnak a koronavírus-fertőzés okozta lehetséges veszélyekkel, mert legyőzhetetlennek érzik magukat. Ezt a meggyőződést erősítheti bennük a tény, hogy a COVID-19-nek sokkal kevesebb tizenéves halálos áldozata van, mint az idősebb korosztályokban - írja Wolfson. Ugyanakkor a 2021 decemberében rögzített egyesült államokbeli adatokból az derült ki, hogy a 12-17 éves oltatlan fiatalok hatszor nagyobb valószínűséggel kerültek kórházba COVID-19 okozta megbetegedés miatt, mint oltott társaik. "Legtöbbüknél csak enyhe tünetek jelentkeznek, de egy százalékuk nagyon beteg lesz" - nyilatkozta a CNN-nek Colleen Kraft, a Los Angeles-i Gyermekkórház gyermekorvosa. Az érintetteknél ráadásul 2-6 hét után többszervi gyulladás (MIS-C) alakulhat ki, ami létfontosságú szerveket - a szívet, a májat, a tüdőt - is érintve életveszélyes állapotot eredményezhet. De a fertőzést követően a cukorbetegség és a szívizomgyulladás kialakulásának kockázata is megnő. Utóbbi esetek aránya százszor nagyobb, mint az mRNS-alapú oltások után jelentett szívizomgyulladásos eseteké.

A legyőzhetetlenség érzése veszélyes lehet

Ugyan a koronavírus-fertőzéssel összefüggésbe hozható halálesetek száma a tizenévesek körében igen alacsony, ennek ellenére sajnos akad rá példa. Bernard Wolfson cikkében Tyler Gilreathén kívül még három tragikusan végződő esetről ír - egyik fiatal sem vette fel a védőoltást. Az Egyesült Államokban egyébként a 12-17 évesek körülbelül 57 százaléka, míg a 18 és 24 év közöttiek 62 százaléka van teljesen beoltva. Az oltásra jogosult összlakosság esetében ez az arány 69 százalék.

Mi lehet a megoldás?

Colleen Kraft úgy próbálja felhívni saját páciensei figyelmet a védőoltás fontosságára, hogy igyekszik a normalitás iránti vágyukra hatni. Mint mondja, mindannyian szeretnének visszatérni a régi életükhöz: találkozni a barátaikkal, étterembe vagy sportmeccsekre menni, szórakozni járni. "Ennek viszont az az legjobb módja, ha felveszik a védőoltást" - hangsúlyozta a gyermekorvos.