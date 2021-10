Ilyen érzés 9 évesen részt venni a Pfizer vakcinakísérletében

Hamarosan világszerte megkezdődhet az 5-11 éves gyerekek koronavírus elleni immunizálása. A Pfizer gyógyszeripari vállalat például az Egyesült Államokban már be is nyújtotta mRNS-alapú oltóanyagának sürgősségi felhasználására vonatkozó kérelmét e korcsoport számára az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatósághoz (FDA). Az engedélyezéshez egy sor adat mellett az 5-11 évesek humán klinikai vizsgálati eredményeit is csatolni kell.

Hamarosan kezdődhet az 5-11 évesek koronavírus elleni vakcinával való oltása. Fotó: Getty Images

Akik vállalták a kísérletben való részvételt

A gyerekek SARS-CoV-2 elleni oltása - és az oltóanyagok legfiatalabbakon való tesztelése - a kezdetektől heves vita tárgya a laikusok körében. Ahogy az is, miért egyeznek bele a szülők, hogy gyermekük részt vegyen a humán klinikai vizsgálatokban. A BBC megszólaltatott egy amerikai ikerpárt és édesapjukat. A Virginia államban élő 9 éves Evan és Lizzy a Pfizer 5-11 év közötti gyermekeken végzett vakcinakísérletének résztvevői, akik a riport idején éppen a második találkozóra siettek, hogy megkapják a második adag vakcinát vagy placebót (a vizsgálat során a kontrollcsoport tagjai oltóanyag helyett placebót kapnak).

Az 5-11 éves korosztályban is hatékony és biztonságos az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett Pfizer-BioNTech-oltás - jelentették be néhány napja. A kisgyermekeknek szánt oltóanyag nem különbözik a 12 éven felüliek körében már használt koronavírus elleni vakcinától, de 30 mikrogramm helyett mindössze 10 mikrogrammból áll egy dózis. A klinikai vizsgálatok eredményei alapján Ugur Sahin, a BioNTech társalapítója és igazgatója azt mondta, hogy az alacsonyabb dózissal beoltott 5-11 éves gyermekeknél a biztonsági profil és az immunogenitási adatok összhangban vannak azokkal, amelyeket más, idősebb populációkban, a magasabb dózissal beoltottaknál figyeltek meg.

Milyen szempontok alapján dönthetnek a szülők?

Az ikrek édesapja - aki a riportban Johnként szerepel - elmesélte: felesége derítette ki, hogy a Pfizer gyerekeket toboroz a vizsgálathoz, és az egyik felvételi helyszín éppen az a gyermekorvosi rendelő volt, ahova ők is járnak. Felvetették az ötletet a gyerekeknek, de a kezdeti reakciójuk felemás volt. "Nagyon izgatottak voltak, hogy esetleg beoltják őket, de aggódtak a kísérlet néhány velejárója, például a vérvétel és a COVID-teszt miatt, valamint amiatt, hogy az egész két évig tart" - mesélte az édesapa. A szülők kezdettől fogva bíznak benne, hogy a vakcina biztonságos, ennek ellenére nem presszionálták a gyerekeket, rájuk bízták a döntést. Ahogy John fogalmazott: az ő beleegyezésük volt a legfontosabb, az, hogy szívesen és önként vegyenek részt a vizsgálatban, hiszen az ő testükről, egészségükről van szó. Az édesapa szerint a részvétel nagy előnye, hogy így lehetőségük nyílt rá, hogy előbb oltsák be őket, mint a többi, korosztályukba tartozó gyereket. És a példájukat látva a többi szülő is biztonságosnak érzi majd a vakcina beadatását.

Miért vállalják a gyerekek?

A második találkozóra tartva - ahova a BBC riportere is elkísérte a családot - az ikerpár lány tagja, Lizzy elmondta, hogy alapvetően jól érzi magát, csak egyetlen dolog miatt aggódik: nem igazán szereti az injekciós tűt. "A gyomrom nem túl jó, ugyanez volt az első találkozó előtt is" - mesélte, arra utalva, hogy az esemény miatt nagyon izgatott. Az ő döntésében leginkább az játszott szerepet, hogy úgy érezte, az iskolában megbetegedhet, mert "sokan maszk nélkül rohangálnak, kiabálnak, és hiába szólnak rájuk a tanárok, hogy vegyék fel a maszkot - amit egyébként csak evésnél vagy ivásnál lehet levenni -, nem teszik meg". A 9 éves Evan csak annyit mondott, hogy nagyon izgatott, mert a nap végén már teljesen oltott lehet.

Hogyan zajlik a gyerekek vizsgálata?

A humán klinikai vizsgálat során bizonyos időközönként személyes találkozókra kerül sor, ezek között pedig egy applikáció segítségével követik nyomon a résztvevők egészségi állapotát - a kért adatokat és információkat a szülőknek kell feltölteniük. Az első találkozó az édesapa, John elmondása szerint 3 órás volt. Itt alaposan megvizsgálták a gyerekeket, hogy felmérjék, fizikai állapotuk alapján alkalmasak-e a vizsgálatban való részvételre. Mivel az ikreknél mindent rendben találtak, megkaphatták az első "oltást". De hogy melyikük kapott vakcinát és melyikük placebót, azt nem tudják, mert nem árulják el nekik. A résztvevőket két évig nyomon követik, hogy a kutatók megbizonyosodhassanak róla, a vakcina biztonságos és nincsenek hosszú távú egészségügyi hatásai, mellékhatásai.

Szlovákiában már lehetőség van rá, hogy orvosi javaslatra, a kezelőorvostól kapott beutalóval a krónikus betegségben szenvedő 5-11 éves gyerekek is megkaphassák a koronavírus elleni mRNS-alapú védőoltást, amennyiben a szülők vagy az érintett gyermekek törvényes képviselői ezt kérik.