Koronavírus: legkorábban ekkor olthatják a 12 év alattiakat

Jelenleg a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyaga az egyetlen, amivel a 12-15 éveseket immunizálják: az Európai Bizottság június elsején engedélyezte használatát e korcsoport számára is. Egyelőre az Egyesült Államokban is csak a 12 éven felülieket oltják vele, de a két mRNS-alapú vakcina gyártója, a Pfizer és a Moderna már hónapok óta humán klinikai vizsgálatok keretében a fiatalabbakon is teszteli.

Mivel közel az őszi iskolakezdés, és a delta variáns világszerte kezd dominánnsá válni, exponenciálisan növelve az új fertőzöttek számát, az amerikai kórházakban pedig egyre fiatalabbakat látnak el - akik gyakran súlyos állapotban kerülnek be - igencsak sürgetővé vált a vizsgálatok eredménye. Azért, hogy kiderüljön, biztonságosan alkalmazhatók és hatékonyak-e az mRNS-alapú koronavírus elleni vakcinák a 12 év alatti gyermekeknél is - írta összefoglalójában a CNN.

Mikor olthatják a 12 év alatti gyermekeket?

A Pfizer több mint 4600 gyereket vont be humán klinikai vizsgálatába: őket három korcsoportra bontották. Külön tesztelik a 5-11 éveseket, a 2-5 éveseket, valamint a 6 hónap és 2 év közöttieket. A legidősebbek, vagyis a 5-11 évesek vizsgálati eredményei várhatóan még szemptemberben megérkeznek, és ha minden a vállalat tervei szerint alakul, még ebben a hónapban kérhetik az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságtól (FDA) a vakcina sürgősségi alkalmazásának engedélyezését. A 2-5 éves korosztályra vonatkozó adatok is a közeljövőben várhatók, ám a legfiatalabbak eredményeit a Pfizer legkorábban októberre vagy novemberre várja. Így számukra optimális esetben is csak év végén, vagy jövő év elején válhat elérhetővé a védőoltás.

A Moderna klinikai vizsgálatában körülbelül 6700, 6 hónap és 11 év közötti gyermek vesz részt. Hogy mikor lesznek esedékesek az eredmények, arról viszont a vállalat eddig nem nyilatkozott. Buddy Creech, a Vanderbilt Egyetem fertőző gyermekbetegségekkel foglalkozó specialistája, a Moderna gyermekek számára fejlesztett Covid-19 vakcinájának egyik vezető kutatója egyelőre mindenkit türelemre int. Véleménye szerint kicsi rá az esély, hogy év végéig, vagy akár 2022 első negyedévéig jelentős előrelépés történne e téren. A sietség semmiképpen nem mehet a biztonságosság rovására - vallják a gyártók. Gyerekek esetében ráadásul a tesztelés során több szempontból is fokozott óvatosságra van szükség.

"A gyerekek nem kis felnőttek"

Gyermekkorban azimmunrendszermég alakul, ez a fejlődés, érés pedig életkortól függően más-más szakaszban jár. A vakcinagyártóknak amellett, hogy megvizsgálják, a 12 év alattiaknál is biztonságos és hatékony-e a vakcina, azt is ki kell kísérletezniük, hogyan alakuljon az adagolás, mennyi hatóanyagra és hány dózisra van szükségük a gyerekeknek. Ez ugyanis életkoronként más és más lehet. "Amit egy hat hónapos gyermeknél látunk, eltérhet attól, amit egy 3 éves, vagy egy 8 éves gyermeknél tapasztalunk, esetleg egy 13, vagy 14 éves serdülőnél. Tehát tényleg minden életkort külön-külön kell vizsgálni és eszerint értékelni a vakcinákat" - számolt be róla Chip Walter, a Pfizer kísérleteinek egyik irányítója, a Duke Egyetem gyermekorvosa.

A pontos adagolás azért is fontos, mert ha a vakcina kevés hatóanyagot tartalmaz, nem alakul ki megfelelő immunválasz a koronavírussal szemben. Ha viszont túl sokat, pont ellenkező lesz a helyzet: erős immunválasz jön létre, de szükségtelenül olyan egészségügyi hatások, oltási reakciók jelentkezhetnek - mint a láz, az oltás helyén érzett fájdalom, a fáradtság vagy a nyűgösség -, amelyek a fiatalabbakat különösen megviselhetik.

"Ha az oltás után egy napig fáj a karom, és emiatt nyűgös vagyok, lehet, hogy a feleségem kigúnyol, de ez nem nagy ügy. Ám ha egy kétéves gyermek a combjába kapja az oltást, és olyan erős fájdalmai lesznek utána, hogy nem tud járni, már más a helyzet. Ez az érintettekből sokkal nagyobb szorongást válthat ki" - magyarázta Buddy Creech. Az is kérdés, hogy milyen jellegű és milyen spekrumú mellékhatásokra számíthatnak a 12 év alattiak.

Ezért is van szükség óvatosságra

Mindmellett a vakcinagyártók arról is meg akarnak győződni, hogy oltóanyaguk nem teszi még betegebbé a koronavírust elkapó gyerekeket azzal, hogy túlzottan erős immunreakciót generál náluk, ami súlyosbíthatja a betegség lefolyását. Erre ugyanis már volt példa az 1960-as években egy légzőszervi megbetegedés elleni RSV vakcina esetében - írta a CNN. Ahogy arról is meg kell bizonyosodni, hogy a vakcina nem súlyosbítja-e a COVID-19 gyermekeknél után ritkán kialakuló sokszervi gyulladást (MIS-C).