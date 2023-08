700 védőnőből 7 elégedett az államosítással

A Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) felmérése szerint 700 védőnőből csak 7 elégedett a júliusi elsejei államosítással - írja a Népszava.

A felmérést két körben végezték. Az első július elején indított kérdőíves vizsgálatban még az iskolákban dolgozó védőnők is részt vettek, akik egyelőre önkormányzati alkalmazásban maradtak. A második, augusztus 10-i felmérésben már célzottan azokat kérdezték, akik a megyei centrumkórházak felügyelete alá kerültek, így közvetlenül megtapasztalták az átállást.

Több adminisztrációs terhet is jelent az államosítás. Fotó: Getty Images

"A hét elégedett védőnőből négy valójában annak örült, hogy megkapta a júliusi 18 százalékos ágazati béremelést, amely egyébként minden egészségügyi szakdolgozót megilletett. A másik három válaszadó nem árulta el az okot. Az átvettek körében végzett második célzott felmérésben már azzal is elégedettek voltak, ha nem romlottak a munkafeltételek. De a helyzet alig javult az elmúlt másfél hónapban" – mondta a Népszavának Szalainé P. Boglárka, a FESZ védőnői alapszervezetének vezetője.

A válaszadók csaknem harmada számolt be arról, hogy az átállás óta saját költségen kellett kisebb értékű felszerelést, eszközöket - elemet, írószert, borítékot, vizelet-, cukorvizsgálathoz szükséges anyagokat, stb. - vásárolnia ahhoz, hogy el tudja látni a feladatát.

A védőnőknek többek között több adminisztrációs terhet jelent az államosítás, illetve több utazást is: eddig elég volt a helyi polgármesteri hivatalnál leadni a bérszámfejtéshez szükséges jelenléti ívet, most már akár 100 kilométert is kell autózniuk a centrumkórházig.