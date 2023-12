Tippek, hogy jobb legyen a rákbeteg étvágya

A problémára a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) hívta fel a figyelmet a Facebookon. Mint írják, a megváltozott ízértékelés rontja az étvágyat, ezáltal az életminőséget is, továbbá fokozza az alultápláltság kockázatát. Egyes ételek íze csökkenhet, más ételeket keserűbbnek, fémesebb ízűnek érezhetnek a rákbetegek. Megváltozhat a szaglás is, így az addig kellemesnek érzett ételillatok is kellemetlenebbnek érződhetnek. Mindezeken felül fokozott szájszárazság ugyancsak jelentkezhet, tovább nehezítve az érkezést.

Egyes felmérések szerint az ízérzékelés megváltozása a kemoterápiával kezelt beteg közel 70 százalékánál előfordul. A panaszok enyhítésére többféle praktika is bevethető. A MDOSZ bejegyzése szerint az alábbiak mind segíthetnek.

Legyünk bátrak az ételek ízesítésével: elsősorban a savanykás, édes ízek lehetnek ilyenkor hasznosak.

A falatok lenyelését a mártások, öntetek, szószok is nagyban megkönnyíthetik.

A megfelelő tápanyagbevitelt speciális, gyógyászati célra szánt élelmiszerekkel is támogathatjuk.

Mivel kutatások szerint gyakran cinkhiány áll az ízérzékelés megváltozása mögött, ezért kemoterápiában részesülő betegek esetében különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a kellő cinkbevitelre.

