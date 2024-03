Preventív kemoterápia: így kezelik Katalin hercegnét

Mint azt megírtuk, Katalin péntek este videóüzenetben mondta el a széles nyilvánosság előtt, hogy rosszindulatú megbetegedéssel diagnosztizálták, illetve már el is kezdődött a kezelése. A bejelentés nem tér ki arra, hogy pontosan milyen típusú rákbetegségről van szó, csupán annyi ismeretes, hogy a hercegné januárban tervezett hasi műtéten esett át. A beavatkozás idején még nem mutatkozott daganatos betegség jele nála, az operációt követő vizsgálatok során viszont az orvosok aggasztó felfedezést tettek. „Az orvosi csapat javaslatára preventív kemoterápiát kapok, és egyelőre a kezelés kezdeti szakaszában járok” – árulta el Katalin. Kemoterápiás kezelése február végén indult.

Katalin hercegné videóban jelentette be, hogy rák miatt kap kezelést. Fotó: Getty Images

Mit jelent a kemoterápia pontosan?

Noha nem ismert részleteiben a hercegné betegsége és állapota, érdemes röviden áttekinteni, mit tudhatunk mégis a pénteki közlemény alapján. Maga a rák kóros sejtburjánzást jelent. Nagyon leegyszerűsítve az emberi testet felépítő több ezermilliárd sejt bármelyike áteshet olyan genetikai mutáción, amelynek következtében kontrollálatlan szaporodásba és terjedésbe kezd. Ebből aztán idővel egy, a környező szöveteket mind nagyobb nyomás alá helyező, növekedő tumor jöhet létre, valamint a ráksejtek a szervezet már részeiben is megjelenhetnek, újabb és újabb tumorokat képezve. Ezeket nevezzük áttéteknek.

A rákterápia, avagy az onkológiai kezelés elsődleges célja, hogy elpusztítsa, eltávolítsa a kóros sejtszaporulatokat a szervezetből. A kemoterápia ennek egy módja, amelynek során kémiai úton, méreganyagok bejuttatásával gátolják a ráksejtek szaporodását, vagy akár ölik meg azokat. A kemoterápiás szerek, az úgynevezett citosztatikumok elsősorban a gyorsan szaporodó sejtekre vannak hatással. E körbe tartoznak természetesen a ráksejtek, de ezek mellett a szervezet egyéb sejtjei is károsodhatnak, amiből kellemetlen mellékhatások származnak, legyen szó akár emésztőrendszeri panaszokról, hajhullásról, vérszegénységről és gyengeségről.

A kemoterápia lehet előfutár és utólagos biztosíték is

Habár egyes esetekben, például vérképzőszervi daganatok esetén, kizárólag kemoterápiával is elérhető gyógyulás, a legtöbbször az eljárás mégis más onkológiai kezelések, így a sebészi beavatkozás és a sugárterápia kiegészítésére szolgál. Ilyenkor a cél az, hogy azokat az elszórtan elhelyezkedő ráksejteket, amelyeket esetleg a műtét vagy a besugárzás nem ért el, a kemoterápiás szerek alkalmazásával el lehessen pusztítani. Ezt nevezzük preventív kemoterápiának, amely időben megelőzheti és követheti is az elsődleges kezelési módszert. Előbbit neoadjuváns, utóbbit adjuváns kemoterápiának is nevezik. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint Katalin hercegné adjuváns kemoterápiás kezelést kap, amelynek célja, hogy a műtét után megmaradt ráksejteket kiiktatva elejét vegye a betegség kiújulásának.

Sebészi és sugárkezelés

A rosszindulatú daganatok eltávolítására napjainkban is a sebészi megoldás a legelterjedtebb. Különös hatékony gyógyító eljárás ez a korai stádiumú, áttéteket még nem adó és kis helyre korlátozódó tumorok kezelésében. Hasonlóképpen akár önmagában is gyógyulást hozhat a sugárkezelés vagy radioterápia, amely során ionizáló sugárzással, annak DNS-károsító hatását kihasználva pusztítják el a daganatos sejteket. Akárcsak a kemoterápia, a sugárterápia is szolgálhat a sebészeti beavatkozás kiegészítésére, de vannak esetek, amikor a sugárkezelés az elsődlegesen választandó eljárás.

Fontos hangsúlyozni, hogy a kemoterápia komoly mellékhatásokkal járhat, ezért alapos orvosi megfontolást igényel annak eldöntése, hogy megéri-e alkalmazni egy adott betegnél. Azaz a kezeléstől várható haszon felülmúlja-e a kockázatokat. Mint az a Mayo Klinika leírásában olvasható, ebben számos tényező nagy súllyal esik latba. Vannak például ráktípusok, amelyeknél a preventív kemoterápia jellemzően kiemelten előnyösen hat, míg másoknál sokkal kevésbé kecsegtetőek az eddigi eredmények. Általánosságban a korai stádiumban felismert és sebészileg eltávolított daganatok esetében sem várható jelentős előny a kemoterápiától, míg egy későbbi stádiumban kezelt daganat esetén már érdemes lehet alkalmazni ezt a megközelítést. De hasonlóképpen lényeges az is, hogy hány nyirokcsomót érint a megbetegedés, vagy hogy az adott elváltozás genetikai értelemben mennyire hajlamos a kiújulásra.

Érdemes megemlíteni, hogy a preventív kemoterápia sem jelent garanciát arra, hogy a betegség nem fog visszatérni. Mindazonáltal jelentősen segít csökkenteni a rizikót. Ezenkívül önmagában az, hogy a kezelőorvos adjuváns kemoterápiát javasol, nem jelenti azt, hogy az azt megelőző műtét vagy sugárterápia ne lett volna sikeres. Sokkal inkább egyfajta óvintézkedésről, biztosítékról van szó ez esetben.

A Kensington-palota közlése szerint minden esély megvan arra, hogy Katalin teljesen felépüljön betegségéből. Ő maga is úgy fogalmazott, hogy bár „rendkívül nehéz hónapok állnak mögötte”, a diagnózis pedig „hatalmas sokkot” jelentett számára, mostanra „jól van és napról napra egyre jobban visszanyeri az erejét”.

Visszautasítható a preventív kemoterápia?

Magyarországon az Alaptörvény önrendelkezési jogot biztosít mindenkinek. Ez részben azt is jelenti, hogy senki sem kötelezhető akarata ellenére semmilyen gyógykezelésre, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. Így tehát a beteg a preventív kemoterápiát is visszautasíthatja saját döntése nyomán. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a kezelés elmaradása nem kockázatmentes, ennél fogva alaposan mérlegelést igényel a kérdés.

„Amikor nehéz helyzetekkel kell megküzdenünk – és egy rákbetegség kétségtelenül ilyen –, sokunk úgy teszi ezt, hogy a rákkezelésre egy sor akadályként tekint, amelyeket megugorva elérhet a célhoz. Miután véget ért a kezelésed, az adjuváns terápia olyan érzés lehet, mint egy váratlan akadály, amely hirtelen lelassít, amikor már végre látótávolságba került volna a cél. Ha betegként ebbe a szituációba kerülsz, adj magadnak időt arra, hogy felmérd az adjuváns terápia előnyeit és hátrányait. Kérd a kezelőorvosod segítségét a döntés meghozatalában. A segítségével biztosabb lehetsz a választásodban, hogy aztán tényleg átléphesd azt az képzeletbeli célvonalat” – tanácsolja a Clevelandi Klinika vonatkozó útmutatója.