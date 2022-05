Erre utal, ha fémes ízt érzünk a szánkban

Mintha egész nap egy kiskanalat szopogatnánk - nagyjából ehhez lehetne hasonlítani azt az érzést, amikor valaki folyamatosan fémes ízt érez a szájában. Noha a panasz nem kifejezetten veszélyes, hosszú távon nagy kellemetlenséget okozhat az érintetteknek, így hát nem csoda, ha szabadulnának tőle. Ehhez azonban először is fel kell deríteni, pontosan mi áll a fémes szájíz hátterében, mert csak a kiváltó ok kezelésével szüntethető meg a panasz. A webMD összeállítása segíthet abban, hogy merre induljunk.

Lyukas fog

Könnyen lehet, hogy az elégtelen szájhigiénia okozza a furcsa tünetet, hiszen az ínyproblémák (például ínygyulladás), szájfertőzések vagy a szuvas fog miatt is érezhetünk fémes ízt a szánkban. Ha emellett duzzadt, vörös és gyakran vérzik az ínyünk, netán fogfájás, fogérzékenység is jelentkezik, akkor keressük fel a fogorvost, aki orvosolhatja a bajt. A szakértőtől hasznos tippeket kaphatunk ahhoz is, mire érdemes figyelnünk, hogy a jövőben elkerülhessük a fogászati gondokat.

A fémes íz hosszú távon sok kellemetlenséget okozhat. Fotó: Getty Images

Vírusfertőzés

A felső légutakat és az orrmelléküregeket érintő fertőzések átmenetileg mind megváltoztathatják a száj ízét. Ennek oka, hogy az ízérzékelésünk szoros kapcsolatban áll a szaglással, amit az orrdugulás és az orrfolyás igencsak megnehezít. Jó hír azonban, hogy a gyógyulás után újra úgy érezzük majd az ízeket, mint korábban. Az új típusú koronavírus okozta COVID-19 egyik tünete is lehet a megváltozott ízérzékelés, ami néhány érintettnél furcsa, fémes szájízzel jár együtt, ez esetben azonban nem a légutakat, hanem az idegrendszert érintő elváltozások váltják ki a panaszt. Ezért is fordulhat elő, hogy a fertőzöttek a felépülés után akár hetekig, hónapokig másként érzékelik az ízeket, mint korábban.

Gyógyszermellékhatás

Bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként is jelentkezhet a fémes szájíz, ilyen többek között az antibiotikum, egyes szívgyógyszerek, vérnyomáscsökkentők, antidepresszánsok és hangulatjavítók, valamint a köszvény elleni készítmények. Ha a tünet nagyon zavaró, érdemes a kezelőorvossal konzultálni, aki javasolhat hasonló hatóanyagú gyógyszert. Magunktól azonban sose hagyjunk fel a felírt szerek szedésével!

Étrend-kiegészítők

A rendszeresen szedett vitaminok, ásványi anyagok vagy egyéb étrend-kiegészítők lenyelése után is érezhetünk fémes ízt a szánkban. Különösen jellemző ez a réz-, cink- és krómtartalmú tablettákra, de a vas és a kalcium, illetve a terhességi multivitaminok is gyakran okoznak furcsa ízt. (Sőt, maga a terhesség is okozhat az első trimeszterben fémes ízt a szájban, de ez idővel elmúlik.) A táplálékkiegészítők bevétele után érdemes valamilyen erőteljes ízű innivalót, például narancslevet inni, ami segíthet, hogy hamarabb elmúljon a fémes szájíz.

Emésztési zavarok

Amennyiben a fémes ízt jellemzően étkezés után érezzük, az annak a jele, hogy valamilyen emésztési probléma, gyomorégés vagy refluxbetegség áll a háttérben. Erre utaló jel az is, ha gyakran küzdünk puffadással, büfögéssel és égő érzéssel a mellkasban, torokban. A fémes szájízt ilyenkor a nyelőcsőbe visszajutó gyomortartalom váltja ki erős irritáció mellett, hosszú távon pedig akár a fogakat is károsíthatja a savas felböfögés. Épp ezért fontos, hogy életmódbeli változtatásokkal és ha szükséges, gyógyszeres terápiával kezeljük a gyomorégést, refluxbetegséget.

Demencia

Elsőre talán eszünkbe sem jutna, de az ízérzékeléshez elengedhetetlen bizonyos agyi folyamatok működése - ha ezek zavart szenvednek, akkor másképp érzékelhetjük a megszokott ízeket. Ez a központi idegrendszert érintő betegségek esetén fordul elő gyakran, így a demenciával, epilepsziával, Parkinson-kórral, szklerózis multiplexszel küzdők is tapasztalhatják a fémes szájízt. Emellett a stroke és agydaganat esetén is jelentkezhet a furcsa tünet, amihez adott esetben étvágycsökkenés és nyelési nehézségek is társulhatnak.

Kemoterápia

A kemo- vagy sugárterápiás kezelés alatt álló daganatos betegek gyakran számolnak be arról, hogy jelentősen megváltozik az ízérzékelésük, és erőteljes fémes ízt éreznek a szájukban. Ez a kezelések sokféle mellékhatása közül az egyik, amit kivédeni sajnos nem lehet, de a terápia befejezésével búcsút inthetünk a kellemetlen tünetnek. Addig is érdemes fém helyett fából, kerámiából vagy műanyagból készült evőeszközökkel étkezni, valamint ha bírjuk, több savanyú ízvilágú (citromos, ecetes) ételt enni, ezek is segítenek csökkenteni a fémes érzetet.

Mi segít kordában tartani?

Addig is, amíg utánajárunk, pontosan mi okozza nálunk az ízérzékelési zavart, kipróbálhatunk pár trükköt, ami segít elnyomni a fémes szájízt. Egyénileg változó, kinél melyik módszer válik be, van, aki a gyakori fogmosásra és fogselymezésre esküszik, más a bőséges vízivásra és a cukormentes rágógumi rágcsálására. Segíthet, ha az ételeinket erősebben fűszerezzük (só helyett inkább a friss zöldfűszereket vagy a csípős ízeket részesítsük előnyben), és a kávéivást is érdemes csökkenteni, mert a kesernyés ital is fokozhatja a panaszt. Öblögetéshez készíthetünk házi keveréket fél teáskanál sóból, ugyanennyi szódabikarbónából és 2 dl vízből, ezzel minden étkezés előtt javasolt átöblíteni a szánkat.