Kóros fogyás: nem elég, ha többet eszel

Még egy kezdeti stádiumú daganatos betegség is járhat kóros fogyással, ilyenkor ugyanis olyan anyagok termelődnek a szervezetben, amelyek étvágycsökkenést, felszívódási zavarokat okozhatnak. A kóros fogyás ellen tudatosan tenni kell, mert a legyengülés egyrészt rontja az életminőséget, másrészt gátja lehet a daganatellenes kezelések megkezdésének vagy folytatásának is. Ilyenkor nem elég többet enni: az esetek jelentős részében orvosi beavatkozásra is szükség van. Ennek oka, hogy a jelenség mögött nem pusztán az áll, hogy nem eszik eleget a beteg, hanem a háttérben egy összetett, az anyagcsere egyensúlyát megbolygató gyulladásos folyamat játszódik le – írja a rakgyogyitas.hu.

Időben észre kell venni, ha baj van! Fotó: Getty Images

Akár végzetes is lehet

Az alultápláltság olyan hiányállapot, amikor egy adott tápanyagból többet használ fel a szervezet, mint amennyihez hozzájut vagy hasznosítani tud. Ha ez hosszabb időn át fennáll és a beteg néhány hónap alatt elveszíti a testsúlya 10 százalékát, az gyakran erőtlenséggel, fizikai és szellemi fáradékonysággal társul. Nem ritka ilyenkor a vérszegénység sem, sőt az immunrendszer gyengüléséből adódóan növekszik a fertőzések kockázata, elhúzódóbbá válik a sebgyógyulás, csökken a kemoterápia és a sugárkezelés hatékonysága, a mellékhatások viszont felerősödhetnek.

Több kutatás is alátámasztotta, hogy a rák végzetessé válásában nem elhanyagolható arányban közvetlen ok a legyengülés, illetve a fogyás következtében kialakuló szövődmények. Önmagában már ez is indokolja, hogy meg kell előzni, meg kell állítani, sőt vissza kell fordítani a kóros fogyást, amely a daganatos betegek több mint felét érinti. Ennek lépéseiről ide kattintva, a rakgyogyitas.hu oldalon tájékozódhatsz.