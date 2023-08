Felkészítő tréninggel oldják a sugárkezeléstől való félelmet

A felkészült beteg kevésbé szorong, mert tudja, mi vár rá a vizsgálatok, vagy a betegség során, és orvosával is jobban együtt tud működni. A felkészítés azonban akkor az igazi, ha megfelelő szakmai háttere van, ezért van már olyan kórház, ahol erre is odafigyelnek. Hogy ez hol és hogyan is működik, erről a rakgyogyitas.hu szakmai portál számolt be.