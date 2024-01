Bőrrákkal küzd Sára yorki hercegné

A 64 éves Sáránál, lánykori nevén Sarah Fergusonnál azok után mutatták ki a rosszindulatú elváltozást, hogy több anyajegyet is eltávolítottak a bőréről. Szóvivője arról tájékoztatta a brit sajtót, további orvosi vizsgálatok várnak András yorki herceg egykori feleségére, hogy bebizonyosodhasson, valóban sikerült-e korai stádiumban elcsípni nála a betegséget. „Nyilvánvaló, hogy a mellrák kezelése után ilyen rövid idővel nagyon nyomasztó ez az újabb diagnózis, de a hercegné továbbra is jó hangulatban van” – idézi a The Sun a szóvivőt.

Sára yorki hercegnénél melanomát diagnosztizáltak. Fotó: Getty Images

Sáránál 2023 nyarán diagnosztizáltak korai stádiumú mellrákot egy rutinszerű mammográfiás vizsgálat nyomán. Ezután június végén masztektómián esett át Londonban. A hercegné rendszeresen ellenőrizteti az anyajegyeit is, így derült fény az újabb megbetegedésre pár nappal karácsony után. A további vizsgálatok célja, hogy kiderüljön, a rák nem terjedt-e át a szervezet más részeire is. A történtek kapcsán Sára mindenkit arra buzdít, hogy végezzünk rendszeresen önellenőrzést, ha pedig bármilyen gyanús elváltozást veszünk észre magunkon, mutassuk meg bőrgyógyásznak.

Mindehhez hasznos támpontot nyújt az úgynevezett ABCDE kritériumrendszer. Mindenképpen javasolt tehát szakemberrel konzultálni, ha egy anyajegy formája nem szimmetrikus (A, asszimetria), a széle nem különül el élesen a bőrtől (B, border - határ), megváltozik a színe (C, color - szín), a mérete meghaladja a fél centiméteres átmérőt (D, diameter - átmérő), illetve bármilyen jellegű változást észlelünk rajta (E, evolving - fejlődás, alakulás).