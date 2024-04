Ilyenkor lehet gyanús egy anyajegy

Amikor valaki önvizsgálatot végez a bőrén, és esetleg új képletet fedez fel, azt javasolt szakembernek is megmutatni, hogy biztosak legyünk a diagnózisban. Még azok az foltok, pöttyök is veszélyesek lehetnek, amelyek elsőre leginkább ártalmatlannak tűnnek. Dr. Szántó Hajnalka, az Anyajegyszűrő Központ bőrgyógyásza, allergológus, klinikai immunológus arra hívta fel a figyelmet, hogy az anyajegyszűrés akkor is fontos, ha nincsenek feltűnő képletek és gyanúsnak tűnő elváltozások a bőrön.

Az anyajegy lehet szokatlan, atípusos is

A bőrünkön lévő foltokat, pöttyöket, képleteket egy laikusnak nem könnyű megkülönböztetni a bőrráktól. A bőrön az anyajegyeken kívül még nagyon sokféle képlet fordulhat elő, illetve maguknak az anyajegyeknek is több típusa ismert. Ezek közt van olyan, amit kizárólag az orvos tud megkülönböztetni a melanómától vagy más bőrráktípusoktól.

Leggyakrabban középbarna, egyenletesen pigmentált ártalmatlan anyajegyek fordulnak elő. Ezek jobbára már gyermekkorban megjelenő, szimmetrikus, egyenletes felszínű képletek, melyek nem jelentenek bőrrákkockázatot. A nagyszámú (20-nál több) anyajegy azonban már rizikófaktort jelenthet.

A vöröses-barnás, gyorsan növekvő, félgömbszerű, 5-10 milliméteres anyajegyek, melyek leginkább gyermekkorban alakulnak ki, jellegzetesen az arc, nyak vagy alsó végtag területén, szintén nem jelentenek kockázatot, de ellenőrzésükhöz szakemberre van szükség.



A veleszületett anyajegyek általában ártalmatlanok, de ezeket is fontos évente ellenőrizni, főleg ha közöttük nagyobbak is találhatóak, mert kissé megnövekedett kockázattal rendelkeznek.



Az atípusos anyajegyek általában változatosabb színűek, aszimmetrikusak, egyenetlen a szélük, alakjuk, formájuk. Rendszeres ellenőrzés mellett már pár milliméteresen is felismerhetőek, és eltávolításukkal megakadályozható a melanoma kialakulása.



A bőrrák diagnosztizálását bízzuk inkább szakemberre! Fotó: Getty Images

A változásra kell figyelni

Az önvizsgálat azért fontos, mert ennek során felfedezhetjük a változást. Az úgynevezett ABCDE kritériumrendszer azokat a jellemzőket foglalja össze, amelyeket érdemes megmutatni az orvosnak. Ezek a következők.

A, vagyis aszimmetria: a bőrképlet, az anyajegy formája nem szimmetrikus kör vagy ovális alakú.

B, vagyis border (határ, szegély): megváltozik az anyajegy formája, szegélye elmosódik vagy éppen ellenkezőleg, kifejezetten éles határral különül el a bőrtől, esetleg a szélek mentén nyúlványok keletkeznek.



C, vagyis color (szín): az anyajegyek színe megváltozik, sötétedik vagy világosodik, részben vagy egészében több színt (fekete, barna, kék, rózsaszín, fehér) tartalmaz, esetleg világos udvar alakul ki az anyajegy körül.



D, vagyis diameter (átmérő): alapvetően a fél centiméternél nagyobb anyajegyek magukban hordozzák a veszélyt, de mindig orvoshoz kell fordulni, ha az anyajegy növekedésnek indul.



E, vagyis evolving (fejlődés, alakulás): gyakorlatilag bármilyen jellegű átalakulást ajánlatos ellenőriztetni, a fentieken kívül például azt, ha egy korábban lapos anyajegy előemelkedővé válik, vagy ha viszketni, vérezni, esetleg váladékozni kezd.



Nemcsak a feltűnőség, de a különbözőség is gyanús

Az ABCDE szabályrendszerhez társult később a „rút kiskacsa” jel is, amely a különbözőségre épít. A megfigyelések szerint ugyanis egy-egy személy egészséges anyajegyei mind színükben, mind méretükben, formájukban hasonlítanak egymásra, akkor is, ha kissé szabálytalanok. Ami nem igazodik a többihez, az gyanús lehet még az önvizsgálatok során is. Az angol éppen ezért az „ugly duckling” jelenséget gyakran „funny looking”-nak (furcsa kinézetű) is nevezik, így az F kezdőbetű illeszkedhet az ABC-s megnevezés végére.

"Összegezve elmondható, a rendszeres szűrés során korán felfedezett gyanús képletek eltávolításával vagy rendszeres kontrollálásával megelőzhető a bőrrák kialakulása" – hangsúlyozta dr. Szántó Hajnalka. Hozzátette: a korai felismerés és a szakszerű, sebészi eltávolítás akár életet is menthet. Különösen hasznos e tekintetben a teljes testtérképes anyajegyszűrés, amely professzionális segítséget ad az összehasonlításhoz, a változások követéséhez.