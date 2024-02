Állapotáról is beszélt a rákbeteg III. Károly

Először adott ki hivatalos nyilatkozatot III. Károly azóta, hogy a közelmúltban kiderült: daganatos betegséggel küzd. A BBC cikke szerint a brit uralkodó "szívből jövő köszönetét" fejezte ki a lakosságnak a sok bátorító üzenetért, amit az elmúlt napokban kapott.

"Mindenki tudja, akit valaha is sújtott a rák, hogy az ilyen kedves gondolatok jelentik a legnagyobb vigaszt és bátorítást" - mondta az uralkodó. Hozzátette azt is: örömmel látja, hogy a diagnózisa nyilvánossá tétele is segített némiképp rávilágítani mindazon szervezetek munkájára, amelyek a rákos betegeket és családjaikat támogatják az Egyesült Királyságban és világszerte. "Fáradhatatlan, odaadó munkájuk iránti csodálatomat csak még jobban megerősítették a személyes tapasztalataim" - hangsúlyozta a közleményében.

III. Károly Dubajban 2023. november 30-án. Fotó: MTI/EPA/Egyesült Arab Emírségek elnöki hivatala

Ahogy azt korábban mi is megírtuk, a 75 éves brit uralkodót a múlt hónapban prosztatamegnagyobbodással kezelték, és eközben figyeltek fel "egy más jellegű aggasztó problémára". Az utána elvégzett diagnosztikai tesztek során azonosították a daganatot. A palota szerint III. Károly "teljesen pozitív módon áll hozzá" a kezeléshez, és a lehető leghamarabb szeretne visszatérni közfeladatainak maradéktalan ellátásához.