A tüdőrák figyelmeztető jelei

A tüdőrákot meglehetősen "alattomosnak" tartják a szakemberek, mert a korai stádiumban gyakran nem jár együtt látványos tünetekkel, azonban könnyen áttéteket képezhet, és sokszor csak akkor fedezik fel, amikor a beteg már menthetetlen. A rendszeres szűrővizsgálatoknak nagyon fontos szerepük van abban, hogy a betegséget időben felfedezzék, azoknak pedig, akiknek a családjában már előfordult tüdőrákos eset, akik dohányfüstnek vagy egyéb káros gázoknak vannak kitéve, mindenképpen érdemes odafigyelni az esetleges figyelmeztető jelekre. Lássuk, melyek ezek.

Krónikus köhögés

A legfontosabb tények a tüdőrákról A tüdőrák (hörgőrák) a tüdő hámeredetű, rosszindulatú daganatát értjük, szinte mindig a légzőrendszer hámszöveteiből ered. A férfiak rákos halálozásában az első a nőknél a második helyet foglalja el. Kattintson!

Időnként mindenki szokott köhögni - ez egy teljesen normális, természetes folyamat, melynek hátterében állhatfertőzésvagy irritáció is. Azonban a köhögés időnként krónikussá válhat, vagyis három hétnél tovább tart, anélkül, hogy más, fertőzésre utaló tünetek (például láz) is társulnának mellé. A köhögés mellett gyakran a vállba vagy akár a karokba is kisugárzó mellkasifájdalomis tapasztalható. A köhögés lehet száraz, de járhat váladék felköhögésével is.

A több között állandó mellkasi fájdalom is figyelmeztethet tüdőrákra

Véres köpet

Szintén a tüdő daganatos betegségére utalhat (egyebek mellett), ha vért köhögünk fel vagy véres köpetet ürítünk. Ez mindenképpen aggodalomra okot adó jelenség, ezért, ha ilyet tapasztalunk, haladéktalanul keressük fel az orvosunkat.

Sípoló lélegzetvétel

Normális esetben a légzés majdnem teljesen hangtalan folyamat. Ha a légutakban valami akadályozó tényező található, a levegő útját elzárja valami, esetleg a légutakban gyulladás van, akkor jellegzetes, sípoló, hörgő hang kísérheti a levegővételt. Ennek a leggykoribb oka általában az asztma, illetve az allergia, de ha ilyen betegségről nincs tudomásunk, esetleg a sípoló lélegzetvétel hosszabb ideig is megmarad és gyógyszerek hatására sem enyhül, érdemes orvoshoz fordulni.

Légszomj

A tüdőrák egyik legjellegzetesebb tünete a légszomj, illetve a könnyű kifulladás, a tüdődaganatos betegek mintegy 90 százalékánál jelentkezhet. Ennek oka általában abban keresendő, hogy nem jut elegendő oxigén a szervezetünkbe. A tüdődaganatnál ez a tüdőben lévő tumor, esetleg a felgyülemlett folyadék vagy az elzáródott légutak miatt lehet. Természetesen a könnyű kifulladás és a gyakori légszomj más betegségekre is utalhat (egyebek között krónikus bronchitisre, vérszegénységre, keringési problémákra vagy fertőzésekre), de ezek közül egyiket sem szabad félvállról venni, érdemes minél gyorsabban kivizsgáltatni a háttérben meghúzódó okokat.

Mellkas- és hátfájdalom

A daganat időnként a mellhártyára vagy a csontokra is átterjedhet, és ez komoly fájdalommal járhat, mely főleg köhögés, nevetés, mély lélegzetvétel esetén jelentkezik. A fájdalom kisugározhat a hátba, nyakba, karokba, vállba is, és háton fekve még rosszabb. A fájdalom jellege, helye és intenzitása a daganat elhelyezkedésétől függ. Ha megmagyarázhatatlan eredetű mellkasi vagy hátfájdalmat tapasztalunk, legalább négy héten keresztül, mindenképpen forduljunk orvoshoz.

Gyakori fertőzések

Amennyiben a tüdőben daganat alakul ki, az elzárhatja a légutak egy-egy részét, így azoknál könnyebben alakulnak ki fertőzések, és a gyógyszerek is nehezebben juthatnak el az adott helyre. Ez gyakori, nehezen gyógyuló, gyógyszeres kezelésre nem reagáló betegségeket eredményezhet, például visszatérő tüdőgyulladást vagy bronchitist.

Rekedtség

A rekedtség meglehetősen gyakori tünet, melynek oka a hangszálak, illetve az azokat körülvevő területek gyulladása, irritációja. Okozhatja fertőzés, allergia, refluxbetegség is, de esetenként daganat is, ilyenkor ugyanis a kialakult tumor a hangszálakat vagy éppen az azokat irányító idegeket is nyomhatja, irritálhatja.

A körmök megváltozása

A szervezet oxigénhiányos állapotára utal az, hogy az ujjakon és a lábujjakon található körmök formája, állapota megváltozik, például a körömágy felpuhul és érzékennyé, sérülékennyé válik, a köröm maga pedig felpúposodik, lefelé görbülővé válik. Ez a tüdődaganatos betegek mintegy 30 százalékára jellemző tünet, de egyéb tüdő- vagy keringési problémák is okozhatják.