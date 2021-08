A rejtett bőrrák meglepő helyei

Magyarországon évente körülbelül 1700-2000 új melanomát diagnosztizálnak, és négyszáz emberéletet követel ez a daganattípus. A megbetegedések száma ráadásul évről évre nő: a szakemberek szerint a szolárium népszerűbbé válása, illetve a felelőtlen napozás miatt a következő évtizedben akár másfélszeresére is emelkedhet az érintettek száma.

Mint minden daganattípusnál, itt is életmentő fontosságú, hogy időben fedezzük fel: minél korábbi stádiumban diagnosztizálják, annál nagyobb az esélye a sikeres kezelésnek és a teljes gyógyulásnak. Veszélyével szerencsére egyre többen tisztában vannak, és főleg a nyári hónapokban nő azok száma, akik szűrővizsgálaton nézetik meg egy-egy gyanúsabb anyajegyüket. Bár a melanomaszűrés valóban elengedhetetlen a betegség korai felismeréséhez és hatékony kezeléséhez, ritka esetben a rosszindulatú sejtburjánzás olyan helyeken is megindulhat, ahol a szakemberek sem vehetik egykönnyen észre.

A legfontosabb szűrővizsgálatok h i r d e t é s Mikor ellenőriztette utoljára a látását? Milyen gyakran fordul meg a fogorvosnál? És a laborleletekkel minden rendben? Ha a kérdésekre csak hosszas fejtörés után jött válasz, ideje komolyabban venni a szűrővizsgálatokat - mert a megelőzés mindig kifizetődőbb. Kattintson!

Rejtett helyeken is kialakulhat

Sajnos tévhit, hogy a melanoma csak azokat a területeket érintheti, amelyeket fokozottan kiteszünk a napfénynek. "A melanoma előfordulhat még a végbélben, a szemben, az agyhártyán, és tulajdonképpen akárhol, ahova az embrionális fejlődésünk során esetlegesen pigmentsejtek kerülhettek. Általánosságban elmondható, hogy ezek a daganattípusok rendkívül ritkák, viszont nagyon nehéz időben felfedezni őket" - mondta el a HáziPatika.com kérdésére Dr. Horváth Béla bőrgyógyász szakorvos, a MelanomaMobil alapító orvosa.

A bőrgyógyász szerint az efféle rejtett melanomákat csak nagyon ritka esetben sikerül időben felfedezni, általában már inkább az áttétek hívják fel a figyelmet rá. Az ilyen probléma felfedezése interdiszciplináris, azaz több orvosszakmát is érintő feladat lehet, hiszen előfordulhat, hogy egy teljesen más típusú vizsgálaton derül fény rá. Egy hétköznapi szemészeti vizsgálat során is felfedezhet az orvos egy gyanús elváltozást a szemben, vagy fogtöméskor is feltűnhet a száj nyálkahártyáján egy barnás-feketés elszíneződés a fogorvosnak. Az agyhártyán, illetve más, a vizsgálati eszközökkel meg nem közelíthető területen azonban a betegség korai diagnosztizálására szinte alig van remény, így ezen esetekben a kezelés eszköztára is szűk. Előrehaladott stádiumú melanoma esetén a terápiák célja elsősorban az, hogy a beteg életét a lehető legjobb minőségben meghosszabbítsák.

A melanoma akár a szemben, vagy a hajas fejbőrön is kialakulhat

Melanoma az alábbi, szokatlannak tűnő helyeken is kialakulhat - ezeket a területeket érdemes nekünk is fokozottan figyelni:

Szem

A szemben kifejlődő, sötét színű, egyenetlen elváltozások már a laikusoknak is feltűnhetnek, és szemészeti vizsgálaton gyorsan kideríthető, hogy melanomáról van-e szó. Jelenlétére utalhat a fokozódó látásromlás és szemfájdalom, a látótér-kiesés, illetve a szem falán az erek is sok esetben kitágulnak ilyenkor. Ha a daganatot későn ismerik fel, túl nagyra nőtt, és besugárzással már nem lehet elpusztítani, akkor a rosszindulatú daganat meggyógyítása csak a szemgolyó műtéti eltávolításával lehetséges.

Köröm

Mivel kesztyű csak a téli hónapok alatt van rajtunk, a körömágy és az azt körbevevő területek szinte állandóan ki vannak téve a napfény káros hatásainak, a kezünk védelméről mégsem gondoskodunk megfelelően. A körmön látható, barnás árnyalatú csík melanomára is utalhat - ez általában a hüvelykujjon vagy a nagylábujjon figyelhető meg, és szerencsére elég ritka. Persze az is előfordulhat, hogy a köröm alatti folt csak valamilyen sérülés miatt alakult ki. Ha nem követi a köröm növését, és múlni sem akar (sőt terebélyesedik), akkor mindenképp keressünk fel vele egy szakembert!

A magyar körömszalonokban is évek óta használnak UV-lámpát, amely gyorsítja a hölgyek körmein a festék fixálódását. Bár a lámpával csak rövid ideig világítják meg a kezeket, a bőr ilyenkor ugyanolyan hatásoknak van kitéve, mint egy szolárium használatakor. Kutatási eredmények még nem igazolták, hogy ezek a lámpák növelnék a bőrrák veszélyét, szakemberek szerint mégis érdemes lenne a szalonoknak védőkesztyűt is biztosítaniuk, amely csökkentené a bőrt érő UV sugárzás mértékét.

Fejbőr

A hajas fejbőrön a melanoma szintén észrevétlenül fejlődhet ki, az itt lévő anyajegyek változását ugyanis nehezen tudjuk követni. A kopasz fejbőrt a nyári hónapok alatt érdemes fokozottan védeni, hiszen a napfénynek leginkább kitett területről van szó.

Bár a gyakori önvizsgálat rendkívül fontos és bátorítandó, sokszor már az alig észrevehető elváltozások is komoly veszélyt jelenthetnek egy anyajegyen. Ezért fontos, hogy évente legalább egy alkalommal látogassunk el egy melanoma-szűrővizsgálatra - hangsúlyozta a bőrgyógyász.